Meghalt Jerry Adler, a Maffiózók színésze

96 évesen meghalt Jerry Adler, akit a legtöbben a Sopranos/Maffiózók című sorozat Hesh Rabkinjeként ismerhettek.

James Gandolfini és Jerry Adler a Maffiózókban Fotó: Photo12 via AFP

Adler hatvanéves kora után kezdett csak színészkarrierbe, miután visszavonult korábbi karrierjéből: a Broadway színpadmestereként dolgozott. Ő volt a színpadmester az 1956-os My Fair Lady-nek, amiben az akkor húszéves Julie Andrews játszotta a főszerepet, valamint az 1969-es Coco című darabnak, amiben Kathryn Hepburn alakította a Chanel divatház alapítóját.

Nyugdíjba vonulására készült, amikor egy barátja felhívta, hogy szerepet ajánl neki egy filmben. Később leginkább tévéfilmekben és sorozatokban szerepelt, de igazán híres csak akkor lett, amikor megkapta Hesh Rabkin, vagyis Tony Soprano egyik tanácsadójának szerepét a Maffiózókban.

Fotó: PAUL HAWTHORNE/Getty Images via AFP

Szerepelt a The Good Wife/Férjem védelmében sorozatban, illetve annak spin-offjában, a The Good Fight/Diane védelmében című sorozatban is, a kétezres években pedig a Broadwayre is visszatért, de már színészként. (BBC)