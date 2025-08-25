Netanjahu a gázai kórház elleni légicsapásról: „Tragikus szerencsétlenség”

Tragikus szerencsétlenségnek nevezte a Gázai övezetben található Nasszer kórházat hétfőn ért, húsz halálos áldozatot, köztük öt újságíró életét követelő légicsapást Benjámin Netanjahu. A kormányfő közleményében hangsúlyozta, hogy Izrael „megbecsüli az újságírók, egészségügyi dolgozók, illetve minden civil munkáját”, és a hadsereg „alapos vizsgálatot” folytat az ügyben.

Szombatról vasárnapra virradó éjjel izraeli repülőgépek és tankok támadták Gázaváros keleti és északi peremét, intézményeket és otthonokat rombolva le. Izrael „mélységesen sajnálja a ma történteket”, mondta Netanjahu, ugyanakkor leszögezte, hogy Izrael háborúja a Hamász terrorszervezet ellen irányul. „Igazságos céljaink a Hamász legyőzése és a túszok hazatérésének lehetővé tétele.”

Nasser Kórház, Hán-Júnisz Fotó: Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Reuters Connect

Ahmed al-Farra, a palesztin kórház gyermekgyógyászati részlegének vezetője szerint az első találat az egészségügyi létesítmény felső szintjét érte - ahol két ember vesztette életét - és percekkel később, amikor újságírók és mentősök narancssárga mellényekben felszaladtak egy külső lépcsőházban, egy második lövedék csapódott be, ez utóbbi okozta 18 ember halálát. Az AP és a Reuters hírügynökség, valamint az al-Dzsazíra arab hírtelevízió jelezte, hogy egy-egy munkatársa a halálos áldozatok között van.

Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője közölte, hogy a hadsereg nem támad szándékosan civileket, és belső vizsgálatot indítottak a történtek tisztázására. Hangsúlyozta, hogy a hadseregnek rendkívül bonyolult körülmények között kell cselekednie, és azzal vádolta a Hamász terrorszervezetet, hogy szándékosan a polgári infrastruktúrát, így a kórházakat használja egyfajta pajzsként, s a múltban már a Nasszer kórházból is tevékenykedtek.

„Sajnáljuk, ha a konfliktuson kívül álló személyeknek is bántódásuk esett” - tette hozzá.

Ehhez képest a Guardian nemrég arról írt, hogy egy izraeli katonai adatbázis szerint a gázai háború 53 ezer palesztin halottjából csak 8900 volt Hamászhoz köthető harcos, az áldozatok 83 százaléka civil volt. Ami történelmi távlatban is szinte páratlan brutalitást sugall.

Fordulópontnak kellene lennie

Több ENSZ-szervezet is tiltakozik. Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának szóvivője hangsúlyozta: „az újságírók nem célpontok, a kórházak nem célpontok”. Ravina Shamdasani szerint a történteknek nem döbbent hallgatásra, hanem határozott tettekre kellene ösztönöznie a nemzetközi közösséget. Philippe Lazzarini, az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) vezetője a nemzetközi közösség „sokkoló közönyét” bírálta a közösségi médiában. Elmondása szerint Izrael a támadásokkal „megpróbálja elhallgattatni az utolsó hangokat, amelyek felhívják a figyelmet az éhínség áldozatául esett gyermekek csendes halálára”.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) főigazgatója szerint a folyamatos bombázások miatt Gázában az amúgy is súlyosan korlátozott egészségügyi ellátás teljesen összeomlik. „Nem mondhatjuk elégszer: az egészségügy elleni támadásokat azonnal le kell állítani. Azonnali tűzszünetre van szükség” - írta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, hozzátéve, hogy a támadásnak további ötven sérültje van, köztük súlyos állapotú betegek.

Egy újságíró tartja a támadásban meghalt palesztin újságíró, az AP-nek dolgozó Mariam Dagga véres kameráját Fotó: -/AFP

Az Izraelben dolgozó külföldi tudósítók szakmai szervezete (Foreign Press Association, FPA) közleményében felháborodásának és megdöbbenésének adott hangot, az esetet pedig a háború kezdete óta „a nemzetközi újságírókat ért egyik leghalálosabb izraeli támadásnak” nevezte. „Ez már túl régóta tart, és indokolatlanul sok újságíró életét követeli” – írták, felszólítva az izraeli kormányt, hogy hagyjon fel az újságírók elleni támadásokkal.

„Ez fordulópont kell, hogy legyen. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg mindent kollégáink védelmében, mert mi magunk erre nem vagyunk képesek.”

(via MTI)