Netanjahu a gázai kórház elleni légicsapásról: „Tragikus szerencsétlenség”

Tragikus szerencsétlenségnek nevezte a Gázai övezetben található Nasszer kórházat hétfőn ért, húsz halálos áldozatot, köztük öt újságíró életét követelő légicsapást Benjámin Netanjahu. A kormányfő közleményében hangsúlyozta, hogy Izrael „megbecsüli az újságírók, egészségügyi dolgozók, illetve minden civil munkáját”, és a hadsereg „alapos vizsgálatot” folytat az ügyben.
Szombatról vasárnapra virradó éjjel izraeli repülőgépek és tankok támadták Gázaváros keleti és északi peremét, intézményeket és otthonokat rombolva le. Izrael „mélységesen sajnálja a ma történteket”, mondta Netanjahu, ugyanakkor leszögezte, hogy Izrael háborúja a Hamász terrorszervezet ellen irányul. „Igazságos céljaink a Hamász legyőzése és a túszok hazatérésének lehetővé tétele.”
Ahmed al-Farra, a palesztin kórház gyermekgyógyászati részlegének vezetője szerint az első találat az egészségügyi létesítmény felső szintjét érte - ahol két ember vesztette életét - és percekkel később, amikor újságírók és mentősök narancssárga mellényekben felszaladtak egy külső lépcsőházban, egy második lövedék csapódott be, ez utóbbi okozta 18 ember halálát. Az AP és a Reuters hírügynökség, valamint az al-Dzsazíra arab hírtelevízió jelezte, hogy egy-egy munkatársa a halálos áldozatok között van.
Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője közölte, hogy a hadsereg nem támad szándékosan civileket, és belső vizsgálatot indítottak a történtek tisztázására. Hangsúlyozta, hogy a hadseregnek rendkívül bonyolult körülmények között kell cselekednie, és azzal vádolta a Hamász terrorszervezetet, hogy szándékosan a polgári infrastruktúrát, így a kórházakat használja egyfajta pajzsként, s a múltban már a Nasszer kórházból is tevékenykedtek.
„Sajnáljuk, ha a konfliktuson kívül álló személyeknek is bántódásuk esett” - tette hozzá.
Ehhez képest a Guardian nemrég arról írt, hogy egy izraeli katonai adatbázis szerint a gázai háború 53 ezer palesztin halottjából csak 8900 volt Hamászhoz köthető harcos, az áldozatok 83 százaléka civil volt. Ami történelmi távlatban is szinte páratlan brutalitást sugall.
Több ENSZ-szervezet is tiltakozik. Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának szóvivője hangsúlyozta: „az újságírók nem célpontok, a kórházak nem célpontok”. Ravina Shamdasani szerint a történteknek nem döbbent hallgatásra, hanem határozott tettekre kellene ösztönöznie a nemzetközi közösséget. Philippe Lazzarini, az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) vezetője a nemzetközi közösség „sokkoló közönyét” bírálta a közösségi médiában. Elmondása szerint Izrael a támadásokkal „megpróbálja elhallgattatni az utolsó hangokat, amelyek felhívják a figyelmet az éhínség áldozatául esett gyermekek csendes halálára”.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) főigazgatója szerint a folyamatos bombázások miatt Gázában az amúgy is súlyosan korlátozott egészségügyi ellátás teljesen összeomlik. „Nem mondhatjuk elégszer: az egészségügy elleni támadásokat azonnal le kell állítani. Azonnali tűzszünetre van szükség” - írta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, hozzátéve, hogy a támadásnak további ötven sérültje van, köztük súlyos állapotú betegek.
Az Izraelben dolgozó külföldi tudósítók szakmai szervezete (Foreign Press Association, FPA) közleményében felháborodásának és megdöbbenésének adott hangot, az esetet pedig a háború kezdete óta „a nemzetközi újságírókat ért egyik leghalálosabb izraeli támadásnak” nevezte. „Ez már túl régóta tart, és indokolatlanul sok újságíró életét követeli” – írták, felszólítva az izraeli kormányt, hogy hagyjon fel az újságírók elleni támadásokkal.
„Ez fordulópont kell, hogy legyen. Felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy tegyenek meg mindent kollégáink védelmében, mert mi magunk erre nem vagyunk képesek.”
