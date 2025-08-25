Orbán Győző Hatvanpusztáról: jövőre indul a gazdálkodás, de van medence, könyvtár, vendégház és szociális helyiségek is

Orbán Viktor rendre azzal hárítja el a Hatvanpusztára vonatkozó kérdéseket, hogy az apja gazdasága, ezért a részletekről Orbán Győzőt kell kérdezni. Ez most a Borsnak sikerült, valószínűleg nem függetlenül attól, hogy Hadházy Ákos közölte: birtokában van a hatvanpusztai épületegyüttes tervrajza, és azt hamarosan nyilvánosságra is hozza. Az utóbbi napokban már több képet, például egy kandallóról készültet is megmutatott Hadházy az általa luxuskastélynak nevezett Hatvanpusztáról.

Orbán Győző Fotó: Kiss Bence/444

Az interjú erősen indul. A főszerkesztő Ómolnár Miklós azon kérdésére, hogy miért épp nekik (a kormányzati médiakonglomerátum KESMA-hoz tartozó) Borsnak ad interjút, Orbán Győző azt válaszolta:

„A fiam azt tanácsolta, hogy külföldről fizetett újságíróknak és lapjaiknak ne adjak interjút. Azok csak propagandára használnák. Maguk magyarok, nem?”

Ez már egy jóval bővebb válasz, mint amivel a 444-et tisztelte meg a miniszterelnök apja.

Orbán Győző aztán rövid történeti áttekintéssel kezd, elmondja, hogy Hatvanpuszta kostelep volt a Habsburgok idején, majd 1945 után az állami gazdaság telephelye lett. „Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában” – meséli Orbán Győző, a cikkből kiderül, bizony, hogy a miniszterelnök volt diákmunkás Hatvanpusztán. A rendszerváltás után viszont tönkrement a hely, ami annyira elszomorította a miniszterelnök apját, hogy megvásárolta és helyrehozta.

De mi lesz ott? Először földeket vásárolt a környéken, hogy legyen alapja a gazdaságnak, és az ősz végére már elkészülhet a gazdasági központ és jövőre már beindulhat a gazdálkodás – mondta Orbán.

Hogy miként zajlott az építkezés Hatvanpusztán, itt mutattuk be.

Fotó: Németh Dániel/444

Aztán sorolni kezdi, mi látható kívülről: portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep.

Valóban lesz könyvtár, „itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból”. Továbbá „lesz egy tanulóterem és két diáklak, ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna”. Csináltatott „gyerekmedencét” Orbán a 7 dédunokának,

de vannak szociális helyiségek, vendégház („ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen”), valamint munkáslakás, raktárak, pincék, garázsok. Épült egy műhelyház a termények feldolgozására, gépszín szerelőaknával, valamint aszaló és pálinkafőző is: „minden, amire egy igazi gazdálkodónak szüksége lehet”.

Minderre pedig a gánti kőbánya nyereségéből futotta: „Tisztességesen gazdálkodtunk, nálunk nincs és nem is volt soha semmiféle »visszaosztás«”, és azt is hozzáteszi Orbán Győző, hogy sosem indult közbeszerzésen. Ez utóbbi formailag igaz is, ám valahogyan az ő cége sokkal többet fial, mint a konkurenciája. Amire az lehet a magyarázat, hogy az állami építkezésekhez – a közbeszerzéseken nyertes vállalkozók, például Mészáros Lőrinc – tőle rendelnek építési alapanyagot.