Orbán magánrepülőzéséről és az orosz hírszerzés Magyar Péter-jelentéséről kérdeztünk a Kormányinfón

Ismét volt lehetőségünk Gulyás Gergelytől, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől kérdezni a Kormányinfón.

Miután nem volt világos, hogy a miniszterelnök éppen szabadságát tölti-e, vagy Horvátországban is dolgozik, Gulyás elmondta, hogy Orbán Viktor szabadságon van, de ott is dolgozik. Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök ezek szerint a politikai igazgatójával, a sajtófőnökével és a socialmedia-menedzserével megy-e nyaralni, Gulyás azt mondta, az első néhány napon ez történt.

Arról, hogy ehhez magánrepülőre és jachtra volt-e szükség, Gulyás azt mondta, hogy (a Croatia Yachting feliratú hajó esetében) egy vitorlásról van szó, amit egyébként egy újságíró is a saját jövedelméből ki tudna bérelni. Hogy a magángép bérlése mennyibe kerül, arról azt mondta, nem tudja, de szerinte a jelenlévők keresnek olyan jól az államigazgatásban, hogy ki tudják fizetni.

Gulyás és Vitályos Eszter kormányszóvivő is arról érdeklődött, hogy nekem mi közöm van ehhez, ezért jeleztem, hogy miután állandóan onnan posztolnak a miniszterelnök Facebook-oldalára, nem világos, hogy ez most nyaralás-e. Vitályos ezután Magyar Péterre utalva azt mondta:

„Engedtessék meg neki, hogy dolgozzon. Másokkal ellentétben, akik végignyaralták a nyarat, quadoztak, nem tudom, mit csináltak, repültek, sportautón ültek…”

Arra a kérdésre, hogy Orbán munkatársai kifizetik-e a saját pénzükből a magánrepülős utat azért, hogy dolgozzanak az Adrián a főnökükkel, Gulyás azt mondta, hogy a konkrét esetben ez történt.

Egyetértenek az orosz hírszerzéssel

Arról, hogy a kormány egyetért-e az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) jelentésével, amiben azt állítják, hogy „az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak”, illetve „ehhez készek eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt”, Gulyás azt mondta, nem tudja, hogy a jelentés miről szól, de ha az a kérdés, hogy Brüsszel más kormányt szeretne-e látni, arra a válasz az, hogy igen.

Arról, hogy konkrétan az ellenzék külföldi finanszírozása jelenik meg vádként, Gulyás megismételte, amit mondott. Arról, hogy nem érzik-e azt, hogy a szövetségi rendszerünkön kívüli Oroszország beleszól a magyar belpolitikába, Gulyás azt mondta, „tényszerű állítás”, hogy Brüsszel más kormányt akar látni, „nincs az a bolond ember, akinek egy okos szava ne lett volna”.

Mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó panaszt tegyen Lavrovnál?

Gulyás a Kormányinfó egy korábbi kérdésére elmondta, nem tud arról, hogy Szijjártó Péter beszélt volna a kollégájával, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel a részben magyarok lakta Munkács elleni rakétatámadásról. Arra, hogy ha lenne még egy támadás, az indokolttá tenné-e, hogy beszéljenek miniszteri szinten, Gulyás azt mondta, akkor kell beszélni, ha úgy érzik, hogy segíteni tudnak Kárpátaljának.

Hogy erre most van-e mód és lehetőség, arról azt mondta: „Minden módon megtettük eddig is, és meg fogjuk tenni ezután is.”