Orbán Orbánról

Mit árult el saját magáról Orbán a podcastcunamiban? Olyan sok interjút adott mostanában, hogy az MCC Feszten már alig tudtak mit kérdezni tőle, így kiderült, hogy a felesége szeretné, ha visszavonulna, titokban ipadezik, van, hogy szomorúan megy haza, már Azahriah sem deríti jobb kedvre.
Bemutattuk Magyarország 10 legsikeresebb politikusát, aki nem pártja vagy listavezetője farvizén került pozícióba, hanem saját jogon szerzett többször is mandátumot.
Trükkös határozatával tette büntethetetlenné Polt Pétert az ügyészség: az ügyészség nemcsak elutasította a K-Monitor feljelentését, de kizárta a felülbírálat lehetőségét is.
Nagy Feró és Pataky Attila is beleállt a Himnuszt ülve, cigivel a kezében éneklő Ajsa Lunába: előbbi szerint polgárpukkasztó volt az énekesnő előadása, utóbbi szerint Szaúd-Arábiában lefejeznék az embert, ha ilyet csinálna.
A fiatalokért felelős államtitkár szerint a Mocskos Fidesz Summer tudatos politikai uszítók és provokátorok munkája. (Egyébként így néz ki egy rendes színpad a koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos szerint.)
Szergej Lavrov – aki nem tartja alkalmasnak Zelenszkijt arra, hogy békeszerződést írjon alá – azt mondta, még csak nem is hallott a Munkács elleni támadásról.
Trump, Hszi Csin-ping és Erdogan is köszöntötte Ukrajnát a függetlenség napja alkalmából, Kanada pedig drónokat, lőszert és páncélozott járműveket ajánlott Ukrajnának az ünnep alkalmából.
Jemen fővárosát bombázta az izraeli légierő, majd elkezdte a támadást Gázaváros keleti és északi peremén.
Gavin Newsom kaliforniai kormányzó bejelentkezett elnökjelöltnek: az agresszív stílusra váltó Newsom pont az ellentéte a demokraták óvatoskodó vezetőinek, az országos közvéleményt szólítja meg, a közösségi médiában pedig Trump stílusát parodizálja.
Tajvanon a képviselőket visszahívhatják a posztjukról, és nemrég a kormánypárt és az ellenzék is nagy visszahívási kampányba kezdett. A Kína által fenyegetett, politikai patthelyzetbe keveredett államban történtek Magyarországról olvasva is tanulságosak – írja Teleki András, a tajpeji Nemzeti Politikatudományi Egyetem doktorjelöltje.
Népszavazást tartanak a bíróság által elmozdított Milorad Dodik hatalmon maradásáról, a népszavazás a Bosznia-Hercegovinai Bíróság, illetve a daytoni békeszerződés alapján delegált Főképviselő döntési jogosultságát feszegeti.
A 444 élő rendezvényén Kővári Zsolttal, a HUN-REN Csillagászati és Földtani Kutatóintézet tudományos tanácsadójával beszélgettünk a vörös óriások foltjairól, a napkitörések földi hatásairól és a magyar csillagászat új aranykoráról a Svábhegyi Csillagvizsgáló kertjében.
Félelmetesen vonzó femme fatale, vagy a megfelelő sósborszeszen töprengő szolid fehérnép? Ha a 20. század elején készült plakátokat nézegetjük, kevés derül ki a kor hús-vér asszonyairól, de a nőkre nehezedő ellentmondásos elvárásokról és a századforduló rohamtempóban változó világáról rengeteg minden.
Fodor Barbarának közel 140 ezer követője van a Clean with Barbie nevű Youtube-csatornáján, ahol extrémen koszos lakásokat takarít ki ingyen, hogy így adjon új esélyt a depresszióban szenvedő embereknek – a 444-nek azt mondta: szeretné, ha a nézői felismernék, hogy amikor valaki szeméthegyek között él, az nem feltétlenül a lustaság jele, hanem sokszor súlyos lelki vagy mentális problémák következménye.
Megint jön a meleg, de a hét végén már lehetnek zivatarok.
