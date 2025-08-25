Orbán Orbánról

Üdvözlünk mindenkit a héten visszatérő augusztusi hőségben! Ismét jelentkezik a 444 reggeli hírlevele (ami nem az egyedüli hírlevelünk), benne a hétvége fontosabb anyagaival. De előtte egy emlékeztető közlemény: itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről – megvásárolható a 444 Shopban.

ORBÁN

Mit árult el saját magáról Orbán a podcastcunamiban? Olyan sok interjút adott mostanában, hogy az MCC Feszten már alig tudtak mit kérdezni tőle, így kiderült, hogy a felesége szeretné, ha visszavonulna, titokban ipadezik, van, hogy szomorúan megy haza, már Azahriah sem deríti jobb kedvre.

Fotó: Dopeman/YouTube
  • Fotók is igazolják, hogy Orbán és csapata a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére, a jelek szerint nemcsak nyaralnak, dolgoznak is.
  • Hatalmas kandalló is van az óriás étkezőben Hatvanpusztán – újabb képeket posztolt Hadházy a „mezőgazdasági üzemről”.

BELFÖLD

Bemutattuk Magyarország 10 legsikeresebb politikusát, aki nem pártja vagy listavezetője farvizén került pozícióba, hanem saját jogon szerzett többször is mandátumot.

Fotó: Botos Tamás/444

Trükkös határozatával tette büntethetetlenné Polt Pétert az ügyészség: az ügyészség nemcsak elutasította a K-Monitor feljelentését, de kizárta a felülbírálat lehetőségét is.

Nagy Feró és Pataky Attila is beleállt a Himnuszt ülve, cigivel a kezében éneklő Ajsa Lunába: előbbi szerint polgárpukkasztó volt az énekesnő előadása, utóbbi szerint Szaúd-Arábiában lefejeznék az embert, ha ilyet csinálna.

A fiatalokért felelős államtitkár szerint a Mocskos Fidesz Summer tudatos politikai uszítók és provokátorok munkája. (Egyébként így néz ki egy rendes színpad a koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos szerint.)

  • A lengyel külügyminiszter azt mondta Szijjártónak, hogy Lengyelország annyira szolidáris Magyarországgal, amennyire fordítva.
  • Dobrev Klára közölte, hogy a DK mind a 106 körzetben indít jelöltet.
  • A Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint elbocsátások jöhetnek, ha marad az árrésstop.
  • Négy hétre bezárt a Keleti pályaudvar.
  • 500 négyzetméteren égtek vasúti talpfák a sínek mellett Angyalföldön.

UKRAJNA

Szergej Lavrov – aki nem tartja alkalmasnak Zelenszkijt arra, hogy békeszerződést írjon alá – azt mondta, még csak nem is hallott a Munkács elleni támadásról.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Szkopjéban 2023. november 30-án.
Fotó: Russian Foreign Ministry / Hando/Anadolu via Reuters Connect

Trump, Hszi Csin-ping és Erdogan is köszöntötte Ukrajnát a függetlenség napja alkalmából, Kanada pedig drónokat, lőszert és páncélozott járműveket ajánlott Ukrajnának az ünnep alkalmából.

  • Amerika tavasz óta akadályozza, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákkal támadja Oroszországot.

IZRAEL

Jemen fővárosát bombázta az izraeli légierő, majd elkezdte a támadást Gázaváros keleti és északi peremén.

Fotó: Tsafrir Abayov/Anadolu via AFP
  • Lemondott a holland külügyminiszter, miután nem sikerült szankciókat elfogadtatnia Izrael ellen, ezzel tovább gyengült az amúgy is törékeny ideiglenes holland kormány.

KÜLFÖLD

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó bejelentkezett elnökjelöltnek: az agresszív stílusra váltó Newsom pont az ellentéte a demokraták óvatoskodó vezetőinek, az országos közvéleményt szólítja meg, a közösségi médiában pedig Trump stílusát parodizálja.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Tajvanon a képviselőket visszahívhatják a posztjukról, és nemrég a kormánypárt és az ellenzék is nagy visszahívási kampányba kezdett. A Kína által fenyegetett, politikai patthelyzetbe keveredett államban történtek Magyarországról olvasva is tanulságosak – írja Teleki András, a tajpeji Nemzeti Politikatudományi Egyetem doktorjelöltje.

Népszavazást tartanak a bíróság által elmozdított Milorad Dodik hatalmon maradásáról, a népszavazás a Bosznia-Hercegovinai Bíróság, illetve a daytoni békeszerződés alapján delegált Főképviselő döntési jogosultságát feszegeti.

  • Az illinois-i kormányzó szerint Trump terve, hogy csapatokat küldjön Chicagóba, hatalommal való visszaélés.
  • Néhány észak-koreai katona átmasírozott a határon, amire Dél-Korea figyelmeztető lövéseket adott le, Phenjan szerint „szándékos provokáció” volt, amit Dél-Korea tett.

KULTÚRA

A 444 élő rendezvényén Kővári Zsolttal, a HUN-REN Csillagászati és Földtani Kutatóintézet tudományos tanácsadójával beszélgettünk a vörös óriások foltjairól, a napkitörések földi hatásairól és a magyar csillagászat új aranykoráról a Svábhegyi Csillagvizsgáló kertjében.

Fotó: Bankó Gábor/444

Félelmetesen vonzó femme fatale, vagy a megfelelő sósborszeszen töprengő szolid fehérnép? Ha a 20. század elején készült plakátokat nézegetjük, kevés derül ki a kor hús-vér asszonyairól, de a nőkre nehezedő ellentmondásos elvárásokról és a századforduló rohamtempóban változó világáról rengeteg minden.

Fodor Barbarának közel 140 ezer követője van a Clean with Barbie nevű Youtube-csatornáján, ahol extrémen koszos lakásokat takarít ki ingyen, hogy így adjon új esélyt a depresszióban szenvedő embereknek – a 444-nek azt mondta: szeretné, ha a nézői felismernék, hogy amikor valaki szeméthegyek között él, az nem feltétlenül a lustaság jele, hanem sokszor súlyos lelki vagy mentális problémák következménye.

  • A Jeti Mozi bemutatta a BP Underground dokumentumfilm-sorozat rockról és metálról szóló részét is.
  • Csinszka volt a Hangoverben.
