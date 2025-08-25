Orbán Orbánról

Üdvözlünk mindenkit a héten visszatérő augusztusi hőségben! Ismét jelentkezik a 444 reggeli hírlevele (ami nem az egyedüli hírlevelünk), benne a hétvége fontosabb anyagaival. De előtte egy emlékeztető közlemény: itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről – megvásárolható a 444 Shopban.

ORBÁN

Mit árult el saját magáról Orbán a podcastcunamiban? Olyan sok interjút adott mostanában, hogy az MCC Feszten már alig tudtak mit kérdezni tőle, így kiderült, hogy a felesége szeretné, ha visszavonulna, titokban ipadezik, van, hogy szomorúan megy haza, már Azahriah sem deríti jobb kedvre.

Fotók is igazolják, hogy Orbán és csapata a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére, a jelek szerint nemcsak nyaralnak, dolgoznak is.

Hatalmas kandalló is van az óriás étkezőben Hatvanpusztán – újabb képeket posztolt Hadházy a „mezőgazdasági üzemről”.

BELFÖLD

Bemutattuk Magyarország 10 legsikeresebb politikusát, aki nem pártja vagy listavezetője farvizén került pozícióba, hanem saját jogon szerzett többször is mandátumot.

Fotó: Botos Tamás/444

Trükkös határozatával tette büntethetetlenné Polt Pétert az ügyészség: az ügyészség nemcsak elutasította a K-Monitor feljelentését, de kizárta a felülbírálat lehetőségét is.

Nagy Feró és Pataky Attila is beleállt a Himnuszt ülve, cigivel a kezében éneklő Ajsa Lunába: előbbi szerint polgárpukkasztó volt az énekesnő előadása, utóbbi szerint Szaúd-Arábiában lefejeznék az embert, ha ilyet csinálna.

A fiatalokért felelős államtitkár szerint a Mocskos Fidesz Summer tudatos politikai uszítók és provokátorok munkája. (Egyébként így néz ki egy rendes színpad a koncertkritikussá avanzsáló drogügyi kormánybiztos szerint.)

A lengyel külügyminiszter azt mondta Szijjártónak, hogy Lengyelország annyira szolidáris Magyarországgal, amennyire fordítva.

Dobrev Klára közölte, hogy a DK mind a 106 körzetben indít jelöltet.

A Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint elbocsátások jöhetnek, ha marad az árrésstop.

Négy hétre bezárt a Keleti pályaudvar.

500 négyzetméteren égtek vasúti talpfák a sínek mellett Angyalföldön.

UKRAJNA

Szergej Lavrov – aki nem tartja alkalmasnak Zelenszkijt arra, hogy békeszerződést írjon alá – azt mondta, még csak nem is hallott a Munkács elleni támadásról.

Szergej Lavrov és Szijjártó Péter Szkopjéban 2023. november 30-án. Fotó: Russian Foreign Ministry / Hando/Anadolu via Reuters Connect

Trump, Hszi Csin-ping és Erdogan is köszöntötte Ukrajnát a függetlenség napja alkalmából, Kanada pedig drónokat, lőszert és páncélozott járműveket ajánlott Ukrajnának az ünnep alkalmából.

Amerika tavasz óta akadályozza, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákkal támadja Oroszországot.

IZRAEL

Jemen fővárosát bombázta az izraeli légierő, majd elkezdte a támadást Gázaváros keleti és északi peremén.

Fotó: Tsafrir Abayov/Anadolu via AFP

Lemondott a holland külügyminiszter, miután nem sikerült szankciókat elfogadtatnia Izrael ellen, ezzel tovább gyengült az amúgy is törékeny ideiglenes holland kormány.

KÜLFÖLD

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó bejelentkezett elnökjelöltnek: az agresszív stílusra váltó Newsom pont az ellentéte a demokraták óvatoskodó vezetőinek, az országos közvéleményt szólítja meg, a közösségi médiában pedig Trump stílusát parodizálja.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Tajvanon a képviselőket visszahívhatják a posztjukról, és nemrég a kormánypárt és az ellenzék is nagy visszahívási kampányba kezdett. A Kína által fenyegetett, politikai patthelyzetbe keveredett államban történtek Magyarországról olvasva is tanulságosak – írja Teleki András, a tajpeji Nemzeti Politikatudományi Egyetem doktorjelöltje.

Népszavazást tartanak a bíróság által elmozdított Milorad Dodik hatalmon maradásáról, a népszavazás a Bosznia-Hercegovinai Bíróság, illetve a daytoni békeszerződés alapján delegált Főképviselő döntési jogosultságát feszegeti.

Az illinois-i kormányzó szerint Trump terve, hogy csapatokat küldjön Chicagóba, hatalommal való visszaélés.

Néhány észak-koreai katona átmasírozott a határon, amire Dél-Korea figyelmeztető lövéseket adott le, Phenjan szerint „szándékos provokáció” volt, amit Dél-Korea tett.

KULTÚRA

A 444 élő rendezvényén Kővári Zsolttal, a HUN-REN Csillagászati és Földtani Kutatóintézet tudományos tanácsadójával beszélgettünk a vörös óriások foltjairól, a napkitörések földi hatásairól és a magyar csillagászat új aranykoráról a Svábhegyi Csillagvizsgáló kertjében.

Fotó: Bankó Gábor/444

Félelmetesen vonzó femme fatale, vagy a megfelelő sósborszeszen töprengő szolid fehérnép? Ha a 20. század elején készült plakátokat nézegetjük, kevés derül ki a kor hús-vér asszonyairól, de a nőkre nehezedő ellentmondásos elvárásokról és a századforduló rohamtempóban változó világáról rengeteg minden.

Fodor Barbarának közel 140 ezer követője van a Clean with Barbie nevű Youtube-csatornáján, ahol extrémen koszos lakásokat takarít ki ingyen, hogy így adjon új esélyt a depresszióban szenvedő embereknek – a 444-nek azt mondta: szeretné, ha a nézői felismernék, hogy amikor valaki szeméthegyek között él, az nem feltétlenül a lustaság jele, hanem sokszor súlyos lelki vagy mentális problémák következménye.