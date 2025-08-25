Rekordhideg volt a Bükkben, -10 fok volt a Mohos-töbörben

A hétfő hajnalban a Bükk-fennsíkon található Mohos-töbörnél minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítette a meteorológiai mérőállomás:

-10,14 fok volt.

A Dobos András kutatásvezető szerint ehhez kellett a derült és szélcsendes éjszakai időjárás is. Ezzel a Mohos-töbör felülírta az idei nyár elején rögzített -8 °C-os legalacsonyabb nyári hőmérséklet értékét, amely nem hivatalos országos minimumként értelmezhető. Hétfő hajnalban 04:30-kor -10 °C alá csökkent a léghőmérséklet, 04:50-kor pedig elérte a -10,14 °C-os napi minimumot. Ez az érték a mindenkori legalacsonyabb nyári hőmérséklet Magyarországon, beleértve a nem hivatalos méréseket is.

Nemrég mi is megnéztük, milyen hideg tud lenni a Mohos-töbörnél: