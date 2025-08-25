Élő

Támadás a Barátság ellen, magángépező Orbán - élőben a Kormányinfóról

  • Augusztus 21-én ülésezett a kormány, utána Orbán Viktor és csapata Horvátországba repült a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángépen. Ez nyilván téma lesz a Kormányinfón.
  • Ahogy az is, hogy az ukránok megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, de talán előkerül az is, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a Munkácsot ért légitámadásról szóló posztjából kihúzta, hogy az oroszok támadtak. Szijjártó Péter külügyminiszter ezt eleve nem is reklámozta. Orbán Viktor későn szólalt meg, de ő legalább egyérteléművé tette, kik támadtak.
  • Az is kiderült, hogy meghosszabbították az árrés stopot, most valószínűleg a részleteket is elárulják.
Nem szóltak az oroszoknak Munkács miatt

Az RTL azzal folytatja, hogy ha Lavrov nem hallott a Munkács elleni támadásról, az azt jelenti, hogy nem jeleztek ezzel kapcsolatban semmit az oroszoknak?

Gulyás azt mondja, Orbán nyilvánosan elítélet a Munkácsot ért rakétatámadást.

A riporter többször visszakérdezett, hogy ezek szerint nem vették fel a kapcsolatot az oroszokkal, mire Gulyás először megismételte a választ, majd elismerte, hogy nem történt ilyen.

De majd nekik is el fogják ítélni, ha beszélnek velük.

Nem is kérették be az orosz nagykövetet, mert Szijjártó Péter úgy ítélte meg, hogy ez nem szükséges.

A kormány a 10 százalékos önrész mellett áll

Az RTL jön, az Otthon Start hitelről. Mindenkinek 10 százalék önerő kell? Gulyás azt mondja, jegybanki kompetencia, hogy 40 év felett 20 százalék az előírt önerő. A jegybank vizsgálja ezt a kérdést, a részletekről majd Varga számol be. Ha lesz is eltérés, az csak néhány nap - mondta Gulyás.

A kormány határozottan a 10 százalékos önrész mellett áll, és lát hajlandóságot a jegybanktól is arra, hogy erre mozduljanak el. Ma is egyeztetett az államtitkár a jegybankkal, akik majd ők tájékoztatnak erről.

A jegybank azért is próbál tenni, hogy ne legyen ennyire drága a lakossági bankolás.

Mi a véleménye a miniszternek arról, hogy az EU nem a magyar érdekeket képviseli?

Kérdezte a Magyar Nemzet munkatársa annak kapcsán, hogy a Barátság kőolajvezeték miatt szerinte még nem szólalt meg eu-s testület. Azon a kormányinfón, ahol a magyarok lakta Munkácsot ért támadás még egy óra után is csak Sulyok Tamás kapcsán került szóba a magyarokat képviselő kormány miniszterével.

Gulyás az orosz olaj mellett érvel

Az Index azt kérdezi, meddig tartható fenn ekkora kitettség az orosz nyersanyagok felé. Gulyás arról beszél, hogy az európai gazdaság sikerének egyik oka, hogy az olcsó orosz nyersanyag - egyesítve a német iparral - biztosította a versenyképességet. Gulyás szerint Európa nem találja az olcsó orosz olaj alternatíváját.

A diverzifikáció lehetőségét biztosítani kell, hogy legyen lehetőség bárkitől bárhonnan nyersanyagot venni, de ideológiai alapon túllépni azon, hogy a siker az olcsó nyersanyagnak köszönhető, alapvető hiba - mondja Gulyás.

Az újságíró arra is rákérdez, hogy a MOL szerint az ellátásbiztonságot nem veszélyeztették a támadások, a kormány szerint viszont igen. Ha a MOL elismeri, hogy garantált volt az ellátás, miért várnak segítséget az EU-tól? Gulyás szerint csak látszólagos az ellentmondás. Sok a tartalék, hosszabb ideig el tudják látni az országot, mint ameddig tart a vezeték javítása. De Gulyás szerint állandó kockázat, hogy Ukrajna konkrétan megkárosította a vezetéket, ami ellátásbiztonsági veszélyt jelent. Többször elmondja, a vezeték gazdaságilag jó az ukránoknak is.

Hogy áll az aratás?

Kedvezően alakul a betakarítás - válaszolja Vitályos Eszter a Breuer Press kérdésére, majd felsorolta a hozamokat. Az Agrárminisztériumtól kapott válaszokat olvasta fel hirtelen.

Mi készül a horvát szigeten a győzelmi tervben?

Nem derül ki. Gulyás azzal hárítja az erre vonatkozó kérdést, hogy ő szabadságon volt, nem tudja. A főbb irányokat ismeri a miniszter, de arról meg egyszerűen nem hajlandó bármit mondani. „Úgy érzem, hogy egyelőre a kormány feladata, hogy kormányozzon, akkor is, ha a miniszterelnök a Fidesz elnöke is”.

A saját szemében a burkolt fenyegetést

Az ATV-s Csuhaj Ildikó arról érdeklődik, hogy mire gondolt Orbán, amikor azt mondta: „Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka. Gulyás hosszan beszél arról, hogy Zelenszkij ünnepi beszédében „burkoltan megfenyegette” a magyarokat. Azt nem mondja ki, hogy a válasszal Orbán is ugyanezt tette. A további kérdéseknek az ukrán-magyar kapcsolatokra vonatkozóan az a tanulsága, hogy egyelőre úgy tűnik, nem Gulyástól várhatjuk azt, hogy erős és őszinte mondatokat mondjon minderről.

Minek kéne lemondania Sulyoknak?

Az ATV azt kérdezi Gulyástól, hogy le kellene-e mondania Sulyok Tamásnak, amiért módosította a munkácsi posztját. Gulyás nem érti a kérdést, és visszakérdez, minek kéne lemondania?!

Az ATV magyarázza, hogy mert sokan bírálták Sulyokot, amiért kihúzta az orosz szót a rakétatámadás elől. Gulyás erre kimondja, hogy orosz rakétatámadás történt.

A riporter továbbra is várja, hogy Gulyás kommentálja a szó kihúzását, és vannak, akik szerint a módosítás azt mutatja, hogy a kormány nem szuverén. Gulyás azt válaszolja, nem érti, hogy kerül szóba a kormány, mikor a köztársasági elnök másik intézmény.

„Vannak, akik hülyeséget írnak a nyilvánosságba” - mondja kétszer is Gulyás. Szerinte logikátlanok az arra vonatkozó kérdések, hogy odaszóltak-e Sulyoknak.

Kicsivel később kiderült, hogy nem Sulyokra gondolt, mint aki hülyeséget írt, mert azzal folytatta, hogy ahogy ő sem, úgy Sulyok sem maga csinálja a Facebook-oldalát, de attól még felel érte. „A sajtómunkatárs, aki jóváhagy ilyen módosítást, az nem áll a szakma csúcsán, de ezért azt a kérdést feltenni, hogy le kellene-e mondania a köztársasági elnöknek, komolytalan.”

A turizmus kapcsán feltett TV2-s kérdésre is feltűnően pontos adatok hangzanak el

Persze lehet, hogy Gulyást egyszerűen nem lehet meglepni obskúrus adatokkal.

Az árrésstop mértéke is marad

Az árrésstop mértéke is marad - mondja Gulyás az ATV kérdésére. A kereskedelmi szektor viszont kifogásolja az intézkedést, erre kéri a kormány válaszát. Gulyás azt mondja, az általuk említett 13 milliárd forintos veszteség az, amit nem a magyarok fizetik ki, hanem nem jelentkezik extraprofitként. Nem látják jelét, hogy ebből elbocstásátok lesznek.

A pedagógus szakszervezetek kimutatása szerint 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, de mi a kormány statisztikája? Gulyás szerint a szakszervezetek a tavalyi közleményt adták ki újra, anélkül, hogy utánanéztek volna a változásokra.

Egy magánkézben lévő kereskedelmi tévé riportere feltett egy specifikus technikai kérdés a gáztározókról, mire Gulyás elővett egy bekészített papírt

A gáztározók töltöttsége hogy áll? – erről érdeklődött a TV2 riportere. Erre Gulyás elővett egy bekészített papírt és elmondta, hogy 64 százalékon. Most nem lesz idő hosszan kifejteni az ebben a szituációban rejlő visszásságokat, a címben megpróbáltam összefoglalni.

Fogalma sincs Gulyásnak, hogy mennyire van közel a béke.

A TV2 az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó kapcsán kérdezi: Mennyire lehet most közel a béke?

Gulyás válaszának a lényege, hogy arról beszél, a magyarok már korábban megmondták, hogy béke kell, ha hallgattak volna rájuk, nem „előszobáznának” az európai politikusok. Természetesen fogalma sincs a miniszternek arról, hogy „mennyire lehet most közel a béke”.

A nem beépített bútort jogszerűen lehet külön számolni az Otthon Startnál

A riporter rákérdez arra, tud-e tenni valamit a kormány az otthon startos trükközések ellen, aminek a lényege, hogy a lakások árát úgy szorítják a szint alá, hogy a bútorokat külön adják el. Gulyás azt mondja, a beépített bútor tartozék, a nem beépített bútor esetén ez jogszerű eljárás.

Rákosrendező az utolsó kérdés, Gulyás annyit mond, hogy Lázár János egyeztet a fővárossal, nem tudják, mit akarnak területtel. Ezt tudni kellene ahhoz, hogy bármilyen törvényalkotás szóba kerüljön. Ha ésszerű haszonsítási elképzelés van a fővárosnak, a kormány és az Országgyűlés áll rendelkezésre - ígéri Gulyás.


Szóra sem érdemes, hogy Ruszin-Szendi a feleségét is magával vitte külföldi utakra.

További Hír tévés kérdés vonatkozott erre. Gulyás szerint az egykori vezérkari főnöknek komolyabb bűnei is vannak.

Visszatér-e Varga Judit?

Még mindig a Hír tévéjé a kredit arra, hogy megkérdezte Gulyást – Varga Judit barátját – arról, visszatérhet-e a korábbi igazságügyi miniszter a politikába. Gulyás nem tud ilyenről, nincs aktualitása a kérdésnek, de kiváló miniszternek tartja, sorolja is az érdemeit.

