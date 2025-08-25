Támadás a Barátság ellen, magángépező Orbán - élőben a Kormányinfóról

Az RTL azzal folytatja, hogy ha Lavrov nem hallott a Munkács elleni támadásról, az azt jelenti, hogy nem jeleztek ezzel kapcsolatban semmit az oroszoknak?

Gulyás azt mondja, Orbán nyilvánosan elítélet a Munkácsot ért rakétatámadást.

A riporter többször visszakérdezett, hogy ezek szerint nem vették fel a kapcsolatot az oroszokkal, mire Gulyás először megismételte a választ, majd elismerte, hogy nem történt ilyen.

De majd nekik is el fogják ítélni, ha beszélnek velük.

Nem is kérették be az orosz nagykövetet, mert Szijjártó Péter úgy ítélte meg, hogy ez nem szükséges.