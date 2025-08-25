Törölni kellett a Kneecap amerikai turnéját

Lemondta amerikai turnéját az északír Kneecap, mivel az egyik tagjukat, Liam Óg Ó hAnnaidht hamarosan Londonban hallgatja meg a bíróság. A rapper ellen májusban emeltek vádat, mert tavaly egy londoni koncerten állítólag támogatólag mutatta fel a Hezbollah zászlaját. Ó hAnnaidh tagadja a vádakat, az együttes hangsúlyozza, hogy tagjai nem támogatják sem a Hamászt, sem a Hezbollahot.

Ó hAnnaidh eddig kétszer jelent meg a londoni bíróság előtt, feltétel nélküli óvadék mellett van szabadlábon júniusi első tárgyalása óta. A rapper védői az augusztus 20-i tárgyaláson eljárási hibákra hivatkozva kérték az ügy ejtését.

Liam O'Hanna a rajongóihoz beszél a bíróság épülete előtt Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Bár ítélet még nincs, de a zenekar tagjait júliusban 3 évre kitiltották Magyarországról, így nem tudtak fellépni a Szigeten. Erre a Kneecap azzal reagált, hogy semmilyen jogalapja nincs ennek a döntésnek, mivel a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban. „Elutasítunk minden gyűlölet-bűncselekményt, a Kneecap pedig a szeretetet és a szolidaritást képviseli, valamint kiáll az igazságtalanságok ellen, bárhol is látja azokat. Ez egyértelmű politikai figyelemelterelés, és újabb kísérlet arra, hogy elnémítsák azokat, akik felszólalnak a palesztin nép elleni népirtás ellen” - írták, majd hozzátették: „Baszódjon meg Orbán Viktor!”

Az amerikai turnét eredetileg október 1-jén, szerdán, New Yorkban kezdték volna, majd több nagy amerikai városban is felléptek volna.