Törölni kellett a Kneecap amerikai turnéját

Lemondta amerikai turnéját az északír Kneecap, mivel az egyik tagjukat, Liam Óg Ó hAnnaidht hamarosan Londonban hallgatja meg a bíróság. A rapper ellen májusban emeltek vádat, mert tavaly egy londoni koncerten állítólag támogatólag mutatta fel a Hezbollah zászlaját. Ó hAnnaidh tagadja a vádakat, az együttes hangsúlyozza, hogy tagjai nem támogatják sem a Hamászt, sem a Hezbollahot.
Ó hAnnaidh eddig kétszer jelent meg a londoni bíróság előtt, feltétel nélküli óvadék mellett van szabadlábon júniusi első tárgyalása óta. A rapper védői az augusztus 20-i tárgyaláson eljárási hibákra hivatkozva kérték az ügy ejtését.
Bár ítélet még nincs, de a zenekar tagjait júliusban 3 évre kitiltották Magyarországról, így nem tudtak fellépni a Szigeten. Erre a Kneecap azzal reagált, hogy semmilyen jogalapja nincs ennek a döntésnek, mivel a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban. „Elutasítunk minden gyűlölet-bűncselekményt, a Kneecap pedig a szeretetet és a szolidaritást képviseli, valamint kiáll az igazságtalanságok ellen, bárhol is látja azokat. Ez egyértelmű politikai figyelemelterelés, és újabb kísérlet arra, hogy elnémítsák azokat, akik felszólalnak a palesztin nép elleni népirtás ellen” - írták, majd hozzátették: „Baszódjon meg Orbán Viktor!”
Az amerikai turnét eredetileg október 1-jén, szerdán, New Yorkban kezdték volna, majd több nagy amerikai városban is felléptek volna.
A Magyar Nemzet reggeli „értesülését” Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár erősítette meg egy tweetben. A hatósági végzés 3 évre szól, és azzal indokolja a kitiltást, hogy súlyosan veszélyeztetné a nemzetbiztonságot a beutazásuk és itt-tartózkodásuk.
„Semmilyen jogalapja nincs ennek a döntésnek, a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban” – reagált az északír együttes arra, hogy a kormány kitiltotta őket Magyarországról. Az ügyről Orbán is posztolt a Harcosok Klubjába.