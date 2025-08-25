Trump betiltotta a zászlóégetést

Donald Trump elnök hétfőn elnöki rendeletbe utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy indítson eljárást azok ellen, akik elégetik az amerikai zászlót. Pedig korábban az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kimondta, hogy a zászlóégetés politikai véleménynyilvánítás, amit az alkotmány véd.

A Trump által aláírt elnöki rendelet hivatkozik a Legfelsőbb Bíróság 1989-es döntésére, de mégis azt állítja van lehetőség vádat emelni zászlóégetés miatt, ha az „közvetlenül törvénysértő cselekményre buzdít” vagy uszításnak minősül. Trump hétfőn azt mondta, hogy az amerikai zászló elégetése „soha nem látott zavargásokat szít”: egyesek „őrjöngenek” miatta, mások pedig az égetőkre lesznek dühösek. De példákat nem hozott.

Egy iráni férfi amerikai zászlót éget a Teheránban, az egykori amerikai nagykövetség épülete előtt Fotó: ATTA KENARE/AFP

A rendelet szövege szerint a zászlóégetés „megvetést, ellenségeskedést és erőszakot fejez ki a Nemzettel szemben — a lehető legnyíltabb kifejezése az államszövetség elutasításának, amely jogainkat, szabadságunkat és biztonságunkat védi. Ennek az Amerika-jelképnek az elégetése erőszakot és zavargást szíthat”. A zászlóégetés büntetése egy év börtön lenne, feltételes szabadlábra bocsátás lehetősége nélkül.

A rendelet azt is kimondja, hogy a zászlót égető külföldi állampolgárok elveszíthetik vízumukat, tartózkodási engedélyüket, honosítási eljárásukat és más bevándorlási kedvezményeiket, illetve ki is toloncolhatják őket. (APNews)