Trump már Baltimore-ba is beküldené a Nemzeti Gárdát a bűnözés „felszámolására”

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy katonákat küld Baltimore-ba, ezzel tovább fokozva a marylandi kormányzó, Wes Moore-ral való konfliktusát. Moore kormányzó az elnök kritikusa, és szerinte Trumpnak a bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos megjegyzései arról tanúskodnak, hogy az elnök nem igazán tudja, miről beszél, nem ismeri a helyi problémákat és közösségeket. Moore ezért egy „biztonsági sétára” invitálta az elnököt.

Trump az általa provokatívnak tartott meghívásra azzal reagált saját közösségi média oldalán, hogy „Elnökként sokkal jobban örülnék, ha ő tisztázná ezt a bűnözési katasztrófát, mielőtt én odamennék »sétálni«”. Azt is hozzátette, hogy „Ha Wes Moore-nak segítségre van szüksége, ahogy Gavin Newscumnak (Newsom kormányzó gúnyneve - a szerk.) Los Angelesben, akkor elküldöm a »katonákat«, ahogy azt a közeli Washingtonba is tettem, és gyorsan felszámolom a bűnözést” – írta Trump.

Fotó: WALEED ZEIN/Anadolu via AFP

Ezek a megjegyzések az elnök legújabb kezdeményezésének folytatását jelzik, amelynek keretében a Nemzeti Gárda katonáit küldené a demokraták által vezetett városokba, amit ő a bűnözés elleni küzdelem részeként emleget.

A katonai személyzet belföldi rendfenntartásra való bevetése heves ellenreakciót váltott ki a demokratákból. Az illinoisi kormányzó szerint hatalommal való visszaélés lenne, ha Trump ígéretéhez híven katonákat küldene Chicagóba.

A főváros, Washington utcáit már mintegy kétezer katona járja, akik vasárnap óta – a korábbi ígéretek ellenére – már fegyvert is viselnek. A Fehér Ház szerint több száz letartóztatás történt azóta, hogy a művelet megkezdődött Washingtonban. A washingtoni rendőrség által közzétett bűnügyi statisztikák szerint viszont az erőszakos bűncselekmények száma a 2023-as csúcs után csökkenni kezdett, és 2024-ben elérte az elmúlt 30 év legalacsonyabb szintjét.

Az amerikai média szerint a következő hetekben 19 államban összesen 1700 katona mozgósítására lehet számítani. Trump nem véletlenül említette külön Gavin Newsom kaliforniai kormányzó nevét. Ő az első demokrata vezető, aki új stratégiával száll szembe Trumppal.