Trump megkergült: visszavonatná az ABC és az NBC tévécsatornák frekvenciaengedélyét

Egy alvásproblémás és indulatkezelési zavarokkal küzdő idős férfi vasárnap éjszakájának története következik.

Ami akár a klasszikus értelemben vett sajtószabadság amerikai megszűnésével is végződhet, ha nem felejti el az egészet.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A szólásszabadság szlogenjével hatalomra került Donald Trump ott tart, hogy hatalmi szóval bezáratna két nagy amerikai tévécsatornát, az ABC-t és az NBC-t, mert nem tetszik neki, ahogy azok beszélnek róla.

Az amerikai elnök vasárnapról hétfőre virradóra szokás szerint késő éjszakai közösségi médiás őrjöngésbe kezdett. Sorozatban utolsó posztjában odáig jutott, hogy a két nagy tévécsatornának vagy évi több millió dolláros frekvenciadíjat kéne fizetnie, vagy még inkább, meg kéne vonni a frekvenciaengedélyüket.

„A republikánusok és/vagy konzervatívok tisztességtelen bemutatása miatt el kéne venni az engedélyüket, de minimum sokat kéne fizettetni velük minden idők és helyek legértékesebb rádióhullámainak használatáért. A korrupt újságírást nem jutalmazni, hanem megszüntetni kellene!"

– írta Trump.

Hogy mi vezetett idáig?

Trump három órával a fent idézett poszt előtt kezdett posztolgatni, mert felbosszantotta a szövetségeséből kritikusává vált kormányzó, a New Jersey-t vezető Chris Christie interjúja az ABC egyik hírműsorában. Christie-t többek között az FBI pénteki akciójáról kérdezték, amikor a szervezet ügynökei átkutatták John Bolton, Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója – ma már nyilvános kritikusa – lakását. Hogy ebben mi bosszanthatta fel ennyire Trumpot? Christie például arról beszélt, hogy „vicces" hallani, hogyan beszél most Trump Boltonról és a titkosított információkról, miközben egészen más szabályok vonatkoztak rá, amikor nála találtak titkosított információkat.

Arról is beszélt Christie, hogy Trump soha nem látott jogosítványokkal ruházta fel magát, lehetővé téve, hogy úgy álljon bosszút ellenfelein, hogy azok akár börtönbe is kerülhetnek. A kormányzó szerint az elnök a személyes ügyvédi irodájaként használja az Igazságügyi Minisztériumot.

Trump erre reagált első bejegyzésében. A dühös, több helyen összefüggéstelen szövegben a tévéműsort „nézettségi kihívásokkal küzdőnek” nevezte, Jonathan Karl műsorvezető „szörnyű” haját szidta, azon gúnyolódva, hogy milyen rosszat tett a frizurájának az a 16 millió dollár, amit az ABC fizetett Trumpnak peren kívül, amiért egy műsorban nemi erőszaktevőnek nevezték. Ez a poszt szimplán személyeskedő volt.

Úgy tűnik, az elnök ezután tovább tévézett, és közvélemény-kutatási adatokat láthatott, mert egy órával később arról posztolt, hogy a fake news médiában állítottakkal szemben soha életében nem volt ilyen magas a népszerűsége, ami valahol 60-70 százalék körül tart. (A valóságban a Gallup legfrissebb mérésében 37 százalékon áll, ami második elnökségének eddigi mélypontja. A legtekintélyesebb intézetek adatait összesítő és súlyozó Silver Bulletin/Nate Silver's Averga index szerint 44,1 százalékon áll.)

Pár perccel később begerjedt, és felerészben CSUPA NAGYBETŰKKEL ÍRT posztot arról, hogy bár „nagyon magas” a népszerűsége, és „sokak szerint” az övé volt az egyik legnagyszerűbb első nyolc hónap az elnökség intézményének történetében, az NBC és az ABC, úgy is mint a valaha volt két „legrosszabb és legelfogultabb” csatorna, 97 százalékban rosszat ír róla. HA EZ A HELYZET, AKKOR ŐK CSAK A DEMOKRATA PÁRT ESZKÖZEI ÉS A MÉDIAHATÓSÁGNAK SOKAK SZERINT MEG KÉNE VONNI AZ ENGEDÉLYÜKET.

– írta az elnök.

Majd egy óra elteltével megírta a sorban utolsó – cikkünk elején idézett – posztját a frekvenciaengedélyek megvonásáról.

Bár Trump posztjaiból ez nem derül ki, az amerikai rendszerben az ABC és az NBC nem is fizetnek frekvenciadíjat mint ABC és NBC. Mindkettő helyi alcsatornák hálózata, és ezek a lokális adók fizetnek külön-külön megállapított frekvenciadíjakat, a központ nem.

Akár vicces is lehetne, hogy az elnök egy nem is vele készült interjú miatt csatornaengedélyeket vonatna vissza, csakhogy a világ legnagyobb hatalmú emberéről beszélünk, aki egyáltalán nem tréfál, és tényleg képes + hajlandó is lehet felszámolni az amerikai sajtószabadságot. Ami majdnem tényleg vicces a sztoriban, hogy Trump a médiának pont azt a szeletét – a földi sugárzású televíziózást – próbálja felszámolni, ami magától is a megszűnés felé sodródik, ha nem is akkora tempóban, ahogy az amerikai elnök szeretné. (via The Daily Beast)