Úgy tűnik, Orbán tényleg dolgozik horvátországi nyaralásán

Mögöttük egy régi eke, előttük egy óriási farönk okostelefonnal, rajtuk színes ing és rövidnadrág: akár nyaralási fotó is lehetne az az Orbán Viktorral közös kép, melyet Németh Zsolt a Fidesz külpolitikusa posztolt. De a kiírás szerint munka van, Németh ugyanis ezt írta képek mellé: Magyar-magyar csúcs az Adrián! A diplomáciai nagyüzem nem áll le! Egyeztetés Orbán Viktorral!

Fotó: Németh Zsolt/Facebook

Orbán Balázs múlt héten azt közölte, „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv megírásán” dolgoznak a miniszterelnökkel Horvátországban, erről később maga a miniszterelnök is kitett egy impozáns oroszlános képet. Orbán a horvát köztársasági elnökkel is találkozott múlt héten a munkás nyaralása közben, ahová a Schmidt Mária és családja tulajdonában lévő magánrepülővel utazott.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook
