Videón, ahogy a hatvanpusztai biztonsági őr nekimegy Hadházy Ákos autójának

Még múlt héten történt, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét Hatvanpusztán járt, és távozóban megpróbálták leszorítani az útról. Akkor azt mondta:

„Én a földúton jöttem, a biztonsági őr meg akart előzni, és rám húzta a kormányt. Tehát szándékosan nem tudom, mit takart csinálni. Aztán az út egyenetlensége miatt felborult az autó. Szerencsére nem történt sérülés, tehát én sem sérültem, az úr kimászott, segítettünk neki, ezt dokumentáltuk is, és utána ők visszaállították az autót.”

Hatvanpusztára tartott Hadházyval a Gulyáságyú Média is, amely most tette közzé az esetről készült videófelvételeket. Ezen az látszik, hogy Hadházy először feltartóztatás nélkül besétál a hatvanpusztai birtokra, mert meg akar győződni róla, hogy valóban műemlék áll-e, de hamar kizavarják.

Aztán autóba ülnek, és egy földút mellett haladnak, mikor felbukkan a földúton egy velük szemben haladó Suzuki, ami hirtelen lehajt a földútról abba a sávba, melyben Hadházyék is haladnak. Az ütközést elkerülendő a képviselő visszamegy a földútra, majd a Suzuki hirtelen Hadházy autója mellé kerül, oldalról nekimegy, végül az oldalára borul. Ekkor látszik, hogy egy másik autó is követte Hadházyékat.

A baleset után a politikus kiszáll az autóból, arról kérdezi a Suzuki sofőrjét, hogy jól van-e, megsérült-e és hogy miért ment neki. A férfi nem válaszol, végül Hadházy és a vele együtt utazó – és a felvételt készítő – újságíró segítségével kiszáll az autóból. A hatvanpusztai alkalmazottak később kerekeire visszaállították az autót, aztán az látszik, hogy a kiérkező rendőrök után egy tűzoltó autó is a helyszínre ér.

A felborult autó sofőrje a Testőr Kft. logójával ellátott pólóban volt. Ez a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő biztonsági szolgálat védi a birtokot. Múlt héten küldtünk kérdéseket a Testőr Kft-nek, de választ nem kaptunk.

Július végén Hadházy hatvanpusztai látogatásakor kiszúrták autójának kerekeit, a múlt heti balesetben apja autója sérült meg.