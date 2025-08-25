Vietnámban mindent bezártak és tömeges evakuálásba kezdtek egy közelgő, veszélyesen erős tájfun miatt

Vietnam bezárta repülőtereit, iskoláit, és tömeges evakuálásokba kezdtek, hogy felkészüljenek a Kajiki névre keresztelt tájfunra, ami hétfő délután érheti el az ország partjait.

Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

A vietnámi kormány vasárnap este kiadott közleménye szerint „ez egy rendkívül veszélyes, gyorsan mozgó vihar”, ami heves esőzésekkel, áradásokkal és földcsuszamlásokkal járhat. Már körülbelül 30 ezer embert telepítettek ki a part menti területekről, de a hatóságok szerint több mint félmillió embert kell ideiglenesen elköltöztetni lakóhelyéről.

A kormány közleménye szerint több mint 16 500 katonát és 107 000 félkatonai személyzetet mozgósítottak, hogy segítsék az evakuálást, majd később a kutatás-mentést.

Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

A Reuters azt írja, a vihar várhatóan Laosz és Thaiföld északi része felé halad tovább.