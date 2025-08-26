A Sándor-palota azt írja, megvizsgálta, hogy Sulyok Tamás Facebook-posztjából hogyan húzhatták ki az „orosz” szót

A köztársasági elnök múlt csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, de később módosította a posztot, és kivette belőle az orosz szót. (A Sándor-palota szerint nem volt erről semmilyen kommunikáció a kormánnyal.)
A bejegyzés módosítását csütörtök délután azzal magyarázták, hogy „az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről.” Ez a bejegyzés pontosan azzal egyidőben került ki, hogy Orbán Viktor is kiposztolta, hogy támadás történt, amiben megnevezte az oroszokat.
A Sándor-palota az ügyben állítása szerint vizsgálatot folytatott le, erről most rövid, egyetlen mondatból álló közleményben mindössze ennyit árult el:
„A köztársasági elnök Facebook-oldalán megjelent – a Munkácsot ért rakétatámadást érintő –, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeként a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága olyan biztonsági garanciákat hozott létre, amelyek nemcsak minimalizálják, de a jövőben ki is zárják a hibalehetőségeket.”
Röviden, tömören válaszolt a Sándor-palota a sokakban felmerülő kérdésre.
Kellett hozzá 10 óra és a 444 ösztönzése, de összejött.
Sulyok Tamástól megkérdeztük, miért szedte ki a posztjából az orosz szót, amire azt a választ kaptuk, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.