Az IDF azt állítja, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy megfigyelőkamerája volt

A gázai övezeti Hán-Júniszban működő Nasszer kórházat hétfőn ért támadás célpontja a Hamász palesztin terrorszervezet egy megfigyelő-kamerája volt – áll az izraeli hadsereg előzetes vizsgálati jelentésében.

A hadsereg szerint a kamerát a kórház területén helyezték el, hogy azzal nyomon követhessék az izraeli csapatok mozgását, és terrorcselekményeket követhessenek el ellenük. A kamera felfedezését követően a katonák „csapást mértek a célpontra, hogy elhárítsák a fenyegetést” – írták.

Fotó: Abed Rahim Khatib/Anadolu via AFP

Palesztin források szerint az izraeli csapások 20 halálos áldozatot, köztük egészségügyi dolgozók és öt újságíró életét követelték a létesítményben. Az AP és a Reuters hírügynökség, valamint az al-Dzsazíra arab hírtelevízió jelezte, hogy egy-egy munkatársa a halálos áldozatok között van. A támadás miatt számos bírálat érte Izraelt, az izraeli hadsereg pedig a történtek gondos kivizsgálását jelentette be.

Éjal Zamir izraeli vezérkari főnök közleményében jelezte, hogy elrendelte további vizsgálat lefolytatását, ami a támadás engedélyezésének folyamatát és a bevetett lőszereket illeti. Egyben sajnálatát fejezte ki a civil áldozatok miatt, mondván az izraeli hadsereg kizárólag katonai célpontokat támad.

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő tragikus szerencsétlenségnek nevezte a történteket. Családok menekültek el Gázavárosból az éjszakai bombázás után, Izraelben pedig újabb tüntetések kezdődtek. (MTI)