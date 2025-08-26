Az ügyészség letartóztatná a fiatalokat, akik megvertek egy színes bőrű férfit a II. János Pál pápa téren

A Fővárosi Főügyészség 3 személy letartóztatását indítványozta, akik a bőrszíne miatt életveszélyesen bántalmaztak egy férfit a VIII. kerületben.

A megalapozott gyanú szerint többen (köztük fiatalkorúak is) vasárnapra virradóan, a hajnali órákban a II. János Pál pápa téren a bőrszíne, etnikai hovatartozása miatt súlyosan megvertek egy férfit, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

II. János Pál pápa tér 14-16., OTI házak Fotó: Soós Bertalan

A fővárosi rendőrök elfogtak, és csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét embert.

A Fővárosi Főügyészség három gyanúsítottal (köztük két fiatalkorúval) szemben letartóztatást indítványozott azért, hogy ne szökhessenek el, és ne befolyásolhassák a bizonyítást. A felnőtt gyanúsított esetében további ok volt az is, hogy az ügyészség szerint nála csak így lehet kizárni a bűnismétlés veszélyét. Az ügyészség szerint még több embert is letartóztathatnak. Az indítványozott letartóztatásokról a nap folyamán dönt a nyomozási bíró.