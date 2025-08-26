Barátságok és magángépek

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, a nyár utolsó hetének elején. Hamarosan megint nagyon meleg lesz, pedig nemrég még rekordhideget mértek. Szokás szerint négy cikkünket külön is ajánlom:

Az élet itthon

Fotó: Jetphotos

Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, és az is egészen bizarr, ahogy Schmidt Máriáék cége széttárja a karját, hogy nekik semmi közük ahhoz, hogy Orbán éppen az ő gépükkel repült. Orbán magánrepülőzése téma volt a kormányinfón, ahol mi is többek között erről kérdeztük Gulyás Gergelyt, és ahol az is kiderült, hogy Szijjártó nem tartotta szükségesnek bekéretni az orosz nagykövetet a munkácsi támadás után.

A nap interjúját Orbán Viktor apja adta a Borsnak, amiről Hadházy Ákosnak Bödőcs Tibor munkássága jutott eszébe, és kikerült tegnap a videó is, amin a hatvanpusztai biztonsági őr nekiment Hadházy autójának.

Hír volt még itthon, hogy a képviselők ötöde jelent csak meg a parlament rendkívüli ülésén, letartóztatták Renner Erika zaklatóját, Hankó Balázs miniszternek lassan el kell döntenie, milyen nevet adhatunk a gyerekünknek, valamint hogy Novák Előd feljelentette Ajsa Lunát, mert nem tetszett neki, ahogy a Himnuszt énekelte, épp akkor, amikor Dunakeszi önkormányzata is hirtelen ráébredt, hogy az énekesnő „művészi színvonala” mégsem megfelelő a számukra. Pedig mint megírtuk, korábban történtek cifrább dolgok is a Himnusszal, amit a magyar irodalom legnagyobbjai követtek el.

Barátság

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Írtunk arról, hogy a Barátság vezeték elleni ukrán támadások idején üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. Cikkünkben arra kerestük a választ, hogy miért most támadják a Druzsbát ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással. Deutsch Tamás közben már az Európai Unió ellen intézett katonai támadást emlegetett, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt az is, hogy az ukrán nagykövetség szerint 72-77 magyar áldozata lehetett eddig a harcoknak a fronton.

Emellett írtunk arról, hogy előkészítenek egy amerikai-ukrán találkozót az ukrán-orosz találkozó előkészítésére, Irán hamarosan ráállhat az orosz gázra, és hogy a lengyel elnök megkurtítaná az ukrán menekültek állami támogatását, patthelyzet alakulhat ki.

Pénzek

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Hétfői hír volt, hogy a coviddal terhelt 2020-as évben is jobban álltak az ország pénzügyei, mert idén már 4696 milliárddal nőtt a költségvetés adóssága, és az uniós pénzek gyakorlatilag teljesen elapadtak. Írtunk emellett arról is, hogy az MNB alapítványa visszaadja a kecskeméti egyetemnek a félbehagyott kampuszt.

Kapcsolódó cikkek

Rekordhideg volt a Bükkben, -10 fok volt a Mohos-töbörben

Minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítette a meteorológiai mérőállomás.

Czinkóczi Sándor
időjárás

Egészen szürreális, ahogy megpróbálják kimenekíteni Orbánt a magángépezésből

Politikailag meglepő húzás volt Orbántól és a stábjától, hogy magángéppel utaztak Horvátországba, miközben a Fidesz-tábort is zavarja a luxizás, különben nem beszélnének róla ennyit. A Fidesz gőzerővel hárít, és próbál úgy tenni, mintha Orbán is csak egy sárga kisrepülővel szállt volna fel, ahogy Magyar Péter.

Windisch Judit, Székely Sarolta
POLITIKA

Háború a Barátság ellen

Zelenszkij már két éve is felrobbantotta volna az olajvezetéket, most üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. De miért most támadják a Druzsbát az ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással? ‌

Kolozsi Ádám
külföld

Orbán magánrepülőzéséről és az orosz hírszerzés Magyar Péter-jelentéséről kérdeztünk a Kormányinfón

Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.

Botos Tamás, Herczeg Márk
video

Idén már 4696 milliárddal nőtt a költségvetés adóssága, az uniós pénzek gyakorlatilag teljesen elapadtak

A coviddal terhelt 2020-as évben is jobban álltak az ország pénzügyei.

Székely Sarolta
gazdaság

Schmidt Máriáék mossák kezeiket: nekik ahhoz semmi közük, hogy Orbán az ő repülőjükkel ment nyaralni

Olyan választ kaptunk a Schmidt–Ungár család cégétől, hogy annak értelmezéséhez a kedves olvasók minden kreativitására szükség lesz.

Urfi Péter
POLITIKA

Nem kérette be a kormány az orosz nagykövetet a munkácsi támadás után

Gulyás nem értette, miért merül fel Sulyok lemondása munkácsi posztjának korrigálása után.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán Győző Hatvanpusztáról: jövőre indul a gazdálkodás, de van medence, könyvtár, vendégház és szociális helyiségek is

Lehet majd kutatni az Orbán család összes, múltból megmaradt könyvét, iratát is a dedikált diáklakban.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Hadházy szerint a Bors Orbán Győző-interjúját Bödőcs Tibor is írhatta volna

„Mintha az egész egy vicces leírása lenne ennek a hatalmas luxusnak.”

Mészáros Juli
belföld

Videón, ahogy a hatvanpusztai biztonsági őr nekimegy Hadházy Ákos autójának

A férfi a Hatvanpusztát őrző cég pólóját viseli.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Csak a képviselők ötöde jelent meg a parlament rendkívüli ülésén

A Fidesz, a KDNP és a Momentum nem ment be, így nem tárgyaltak érdemben a deviza alapú szerződések felülvizsgálatáról és a károsultak megsegítéséről.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Letartóztatták Renner Erika zaklatóját

A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

Mészáros Juli
bűnügy

Hamarosan eldönti Hankó Balázs miniszter, milyen nevet adhatunk a gyerekünknek

Augusztus 19-én lépett életbe az új törvény, mely szerint miniszteri rendelet határozza meg a Magyarországon adható utóneveket. A miniszternek 15 napja van közzétenni a listát.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Novák Előd feljelentette Ajsa Lunát, mert nem tetszett neki, ahogy a Himnuszt énekelte

Végre valaki a magyar embereket érintő igazi problémákkal foglalkozik!

Urfi Péter
botrány

Dunakeszi önkormányzata hirtelen rájött, hogy Ajsa Luna „művészi színvonala” mégsem megfelelő

Amikor meghívták az énekesnőt a Dunakeszi Fesztre, akkor még jó volt a színvonala, de a himnuszos balhé után átalakultak az önkormányzat esztétikai elvárásai.

Urfi Péter
botrány

Amiért Ajsa Lunát éppen kiátkozzák, annál Arany és Jókai sokkal durvábbat művelt

Az énekesnő más dallammal énekelte a Himnuszt, és még cigizett is közben! Van ennél nagyobb szentségtörés? Hajjaj! Egyesek még a szövegét is átírták!

Urfi Péter
botrány

Deutsch Tamás: A Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás nem más, mint az Európai Unió ellen intézett katonai támadás

Nyomásgyakorlás itt, nyomásgyakorlás ott.

Mészáros Juli
POLITIKA

Az ukrán nagykövetség 72-77 magyar áldozatot tart számon

Orbán Viktor már évekkel ezelőtt is több áldozattal számolt.

Czinkóczi Sándor
háború

Előkészítenek egy amerikai-ukrán találkozót az ukrán-orosz találkozó előkészítésére

Nem könnyű úgy békét kötni, ha az egyik fél nem akarja.

Urfi Péter
háború

Irán hamarosan ráállhat az orosz gázra

Már csak az árról kell megegyezniük.

Czinkóczi Sándor
energia

A lengyel elnök megkurtítaná az ukrán menekültek állami támogatását, patthelyzet alakulhat ki

A centrista kormány és a nacionalista elnök elvileg egyaránt támogatja Ukrajnát, de az Orbán által támogatott Nawrocki tesz barátságtalan gesztusokat.

Urfi Péter
külföld

Az MNB alapítványa visszaadja a kecskeméti egyetemnek a félbehagyott kampuszt

Kicsit törlesztenek az egyetem felé fennálló 127,5 milliárdos tartozásból.

Keller-Alánt Ákos
gazdaság