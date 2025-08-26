Brutális széllökések, porviharok és a közelgő esőzések is nehezítik az idei Burning Man fesztivált

Hétvégén erőteljes, 72 km/órát meghaladó széllökések és porviharok söpörtek végig az Egyesült Államokban található Black Rock City-n, ideiglenesen teljesen leállítva a város repterét, a közlekedést, valamint a vasárnap kezdődő Burning Man fesztivált - írja a Guardian. Hétfőn ezután a nevadai fesztivál szervezői bejelentették, hogy a Black Rock City reptere és a fesztivál kapui újra megnyíltak, az esemény pedig hivatalosan is kezdetét vette, azonban keddtől újabb figyelmeztetés lépett életbe a várható esőzések és viharok miatt.

The desert make sure to let you know who’s the boss on the playa. Will kickoff to Burningman this year 😅😷 pic.twitter.com/yIJ2DnMEDL — Deconstruct (@spydenator) August 25, 2025

Az amerikai Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) már szombat estére porviharriasztást adott ki a térségre, „fúvó porfalat” jelezve, ami 48 km/órás sebességgel haladt észak felé, 72 km/óra fölötti széllökésekkel. A porvihar nullára csökkentette a látótávolságot a Black Rock sivatag teljes területén, és ideiglenes leállásokat okozott a közlekedésben, majd a széllökések teljes sátrakat sodortak el és maradandóan megrongálták a fesztiválozók táborhelyeit is. Négyen pedig könnyebben megsérültek.

Egy résztvevő a Chronicle-nek azt nyilatkozta, hogy sátrakat és nagyobb szerkezeteket látott „leszakadni és széttépődni a szélben, pedig mindent a lehető legjobban rögzítettünk”. A közösségi médiában megosztott videókon – amiket azok készítettek, akik már a fesztivál vasárnapi hivatalos kezdete előtt megérkeztek – intenzív széllökések, porviharok és összeomlott sátrak voltak láthatók.

Intense Dust Storm Sweeps Through Burning Man at Black Rock Desert, Nevada, USA.



August 23, 2025 Yesterday.



I want to know more about Burning Man. pic.twitter.com/le3D55MKDm — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

Scenes from Burning Man looked straight out of a sci-fi film. Blustery wind gusts up to 45 mph ripped through the Black Rock Desert, unleashing whiteout conditions. The storm toppled campsites and left several art installations damaged.#NVwx pic.twitter.com/g32EJ8fYVX — WeatherNation (@WeatherNation) August 26, 2025

A Burning Man Project szóvivője az SFGate-nek elmondta, hogy a széllökések „tartósan meghaladták a 72 km/órát”, és a résztvevőket, illetve a személyzetet arra kérték, hogy „rögzítsék táboraikat és ne vezessenek a rossz látási viszonyok között”. Vasárnap – a 2025-ös fesztivál hivatalos első napján – az NWS újabb por- és szélriasztást adott ki, akár 80 km/órás széllökéseket, esőt és elszórt zivatarokat is jelezve. Vasárnap éjjel a szervezők lezárták Black Rock City be- és kijáratait, valamint leállították a légi forgalmat a térségben. A már a helyszínen tartózkodókat arra kérték, hogy „rögzítsék szerkezeteiket és értékeiket”, és ne induljanak útnak.

Hétfőn reggel a szervezők közölték, hogy az időjárási körülmények javultak, és helyi idő szerint reggel 7:30-tól a kapukat újra megnyitották, majd a reptér is működésbe lépett. Hétfői közleményük szerint „az elmúlt napok változékony időjárása miatt a County Route 34-es úttól a kapuig vezető várakozási idő kedden várhatóan 6–8 óra lesz, de ez az időjárás függvényében változhat”.

Ugyanakkor a szervezők figyelmeztettek, hogy a keddi előrejelzések szerint „délután és kora este további csapadék is lehetséges”, és hogy az időjárás továbbra is instabil, és várhatóan az is marad még két napig. A résztvevőket arra kérték, hogy figyeljék az előrejelzéseket az utazásuk megtervezése során, és készüljenek fel további késésekre az időjárás miatt.

Az NWS Elko központja szerint „keddtől csütörtökig monszunszerű nedvesség várható Észak- és Közép-Nevadában, így minden délután és este nagy valószínűséggel lesznek majd heves zivatarok”, és „a heves esőzések kisebb áradásokat okozhatnak a korábban leégett területeken, patakokban és vízfolyásokban”. Az NBC News szerint idén mintegy 70 000 látogatót várnak a fesztiválra, ami szeptember 1-ig tart.

Korábban 2023-ban voltak hasonló lezárások a fesztiválon a katasztrofális időjárás miatt, amikor a heves esőzések olyan méretű sártengerré változtatták a területet, hogy a szervezők kijárási tilalmat rendeltek el. Akkor a nehéz időjárási körülmények miatt egy ember meg is halt.