Csodacipőben futották le először a száz kilométert hat órán belül

5 óra 59 perc 20 másodperc alatt futott le száz kilométert Sibusiso Kubheka Dél-Olaszországban, a Nardò Ring nevű motoros versenypályán. Ilyen még soha nem történt, de az Atlétikai Világszövetség nem fogja hitelesíteni az eredményt.
Kubekha lábán ugyanis egy olyan cipő volt, ami nem felel meg a jelenlegi szabályoknak. Azok szerint ugyanis legfeljebb négy centiméter vastag lehet a talp. Az Adidas új csodacipője pedig nemcsak hogy hat centis, a kísérlet előtt öt nappal nagy nyomás alatt még légbuborékokat is pumpáltak a cipő középtalpába, így több energiát nyert vissza.
(via Telex)