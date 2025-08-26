Egészen szürreális, ahogy megpróbálják kimenekíteni Orbánt a magángépezésből

  • Piaci áron nagyjából 2,5-2,8 millió forintba kerülhet egy Budapest–Brač út egy olyan géppel, amivel Orbán Viktor és stábja utazott „nyaralni”. Erre jönnek az adók és járulékok, és valószínűleg a gép felszereltsége is.
  • A pontos árat nem tudni, mert bár Schmidt Mária családi cégéhez köthető a gép, de kiderült, hogy azt egy cseh cég adja bérbe, így a BIF nem válaszol.
  • Gulyás Gergely miniszter a pontos összeg ismerete nélkül állítja határozottan, hogy a résztvevők ki tudták fizetni a bérlést, ahogy a vitorlást is (ami a neve szerint inkább jacht).
  • Az elmúlt hónapok a luxizástól voltak hangosak, Orbán azt is elismerte, hogy vannak, akiket zavar, ahogyan a veje él, ehhez képest a legszűkebb csapatával magángépre szállt, miközben nemrég fapadossal utazott.
  • Kérdés, hogy az epizód mekkorát üt a Fidesz támogatottságán.

Rosszul öregedett Orbán Viktor tusványosi poénja, amikor Mészáros Lőrinc elhíresült válaszát felhasználva vezette fel, hogy másnap beszédet mond.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az átirat eredetije a „gondolom, nem gyalog”, amit Mészáros Lőrinc május végén, a müncheni Bajnokok Ligája-döntő előtt mondott stábunknak, amikor arról kérdeztük, mivel érkezett. Nem Mészárostól vártuk a megfejtést, hiszen addigra már egyértelmű volt, hogy a kísérőivel a 22 milliárdos magángépén repült a döntőre.

Most Orbán Viktort kapták magángépezésen: az Átlátszó szombaton nyilvánosságra hozott képeiből kiderült, a miniszterelnök és a stábja a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére csütörtökön, amire Budaörsön szálltak fel.

A Pilatus PC-12 NGX típusú gépet a cseh légiforgalmi rendszerben talált adatlap szerint tavaly gyártották, 10 ember utazhat a fedélzetén, a tulajdonjogát nem korlátozták. A Planespotters oldal adatai szerint a gép „VIP” kialakítású. A típusára rákeresve a neten olyan képeket találni, amik szerint bőrszékekkel és bőr borítású asztalokkal szerelték fel, az ablakai is nagyobbak a megszokottnál.

A gép az egyik útján – ez itt csak illusztráció
Fotó: Jetphotos

Arra, hogy az út mennyibe került, nincs konkrét válasz, amit eddig hallottunk, az szürreális.

2,5-2,8 millió lehet egy út

