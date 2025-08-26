Egészen szürreális, ahogy megpróbálják kimenekíteni Orbánt a magángépezésből

Rosszul öregedett Orbán Viktor tusványosi poénja, amikor Mészáros Lőrinc elhíresült válaszát felhasználva vezette fel, hogy másnap beszédet mond.
Az átirat eredetije a „gondolom, nem gyalog”, amit Mészáros Lőrinc május végén, a müncheni Bajnokok Ligája-döntő előtt mondott stábunknak, amikor arról kérdeztük, mivel érkezett. Nem Mészárostól vártuk a megfejtést, hiszen addigra már egyértelmű volt, hogy a kísérőivel a 22 milliárdos magángépén repült a döntőre.
Most Orbán Viktort kapták magángépezésen: az Átlátszó szombaton nyilvánosságra hozott képeiből kiderült, a miniszterelnök és a stábja a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel utazott Brač szigetére csütörtökön, amire Budaörsön szálltak fel.
A Pilatus PC-12 NGX típusú gépet a cseh légiforgalmi rendszerben talált adatlap szerint tavaly gyártották, 10 ember utazhat a fedélzetén, a tulajdonjogát nem korlátozták. A Planespotters oldal adatai szerint a gép „VIP” kialakítású. A típusára rákeresve a neten olyan képeket találni, amik szerint bőrszékekkel és bőr borítású asztalokkal szerelték fel, az ablakai is nagyobbak a megszokottnál.
Arra, hogy az út mennyibe került, nincs konkrét válasz, amit eddig hallottunk, az szürreális.
Nem tudom, kinek mi bántja a szemét – mondta Mészáros Lőrinc a 444-nek a BL-döntőre érkezve, amikor arról kérdeztük: nem pont az ilyen magánrepülős utakat kritizálják-e éppen a Fideszben. Aztán bedobta a fideszes nyilatkozót kedvenc trükkjeit is.
Luxushelikopterről luxusrepülőre szállva érkezett meg a müncheni hotelbe Mészáros Lőrinc. Ugyanott szállnak meg, ahol a Paris Saint-Germain csapata.
Orbán Viktor a jelek szerint azonban nemcsak nyaral, dolgozik is. Estére össze is rakták a győzelmi tervet.
A miniszterelnök nemrég pont arról beszélt, „hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van.”
Gulyás nem értette, miért merül fel Sulyok lemondása munkácsi posztjának korrigálása után.
Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.
„Úgy gondolom, meg kell kérni, vagy fel kell szólítani azokat az embereket, akik a környékünkön élnek vagy a társaságunkba tartoznak, hogy nagyobb önmérsékletet tanúsítsanak.”
Még a Fidesz-frakció is megtámogatta Lázár kullancsozását, mégis úgy tűnik, mintha kihátrált volna a miniszter. A luxizásról sem könnyű úgy beszélni, hogy közben a miniszterelnök családja is masszívan érintett.
Váratlan helyről kaptunk tájékoztatást a miniszterelnök cipőinek és ingeinek helyzetéről.
Orbán Viktor a képviselői alapbért és a miniszterelnökségért járó fizetést is felveszi, így tavalyhoz képest bruttó 800 ezerrel nő a kormányfő bére.
Múlt héten még arról beszélt, hogy szerinte is joggal háborítja fel a szavazókat a kormányhoz közeli emberek látványos luxusa.