Éltveszélyesen megsérült egy 13 éves e-rolleres Kaposváron

Felborult e-roller Párizsban 2020 februárján. Illusztráció: Riccardo Milani/Hans Lucas via AFP

Vasárnap 23 óra körül a kaposvári Zárda utcában több fiatalkorú ment nagy teljesítményű e-rollerekkel a Kossuth tér felé, amikor az egyikük elesett. A társai odasiettek hozzá, és hívták a mentőt, majd közülük négyen elrejtették a rollereket a Zárda utca közben – mivel tudták, hogy azokat szabálytalanul használták –, ezután visszasétáltak a sérülthöz. A helyszínre érkező rendőröknek azt mondták, épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, de később beismerték, hogy ők is e-rollereztek.

Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg a negyedik társuk ellen büntetőeljárás, mivel őt már eltiltották a vezetéstől. A balesetet szenvedő 13 éves lányt – akinek szintén nem volt vezetői engedélye és bukósisakja – életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

A police.hu azt írja: „Az eset kapcsán a közösségi médiában többen annak adtak hangot, hogy nem értik, egy ilyen helyzetben miért „büntet” a rendőr. A tények viszont egyértelműek. Felügyelet nélkül éjjel 11 órakor biztosan semmi keresnivalója nincs a gyerekeknek az utcán, pláne nem védőfelszerelések nélkül olyan, nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amiknek a vezetése már engedélyhez kötött!”

A rendőrség megosztott egy videót arról a részegen közlekedő férfiról is, aki Siófokon kacsázott az úton, majd arccal előre bukott hatalmasat (ellene ittas vezetés miatt indítottak eljárást):