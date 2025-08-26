Ezentúl nem jár automatikusan ingyen plusz ülőhely a túlsúlyos utasoknak a Southwest légitársaságnál

A Southwest Airlines hamarosan előírja, hogy azoknak az utasoknak, akik nem férnek el az ülés karfái között, előre kelljen plusz helyet megvásárolniuk. Jelenleg az erősebb testalkatú utasok dönthetnek úgy, hogy előre kifizetnek egy extra ülést azzal a lehetőséggel, hogy ezt később visszaigényelhetik, vagy a reptéren is kérhetnek ingyen egy plusz helyet. Az új szabályzat szerint a visszatérítés továbbra is lehetséges, de már nem garantált. A légitársaság hétfőn kiadott közleményében azt írta, hogy némelyik szabályzatát frissíti, mivel készül a jövő évi helyfoglalási rendszer bevezetésére.

A Southwest eddig ugyanis arról volt ismert, hogy az utasai a beszállás után szabadon választhatták ki az ülőhelyüket, illetve hogy a poggyászfeladás ingyenes volt – ez utóbbi májusban szűnt meg. Ezek a kedvezmények kulcsfontosságúak voltak abban, hogy a diszkont légitársaság megkülönböztesse magát versenytársaitól. A társaság az utóbbi időben küzd, és nyomás nehezedik rá a befektetői részéről, hogy növelje a profitot és a bevételt. A cég tavaly azt is közölte, hogy felárat számít fel a nagyobb lábtérért, valamint éjszakai járatokat is indít. A Southwest azt ígéri, hogy az új szabályozás mellett is visszatéríti a második jegyet, ha a járat az induláskor nincs teljesen megtelve, és ha mindkét jegyet ugyanabban a foglalási osztályban vették meg. Emellett az utasnak a repüléstől számított 90 napon belül kell igényelnie a visszatérítést.

(AP News)