Florida teljes lakosságának túladagolásához elegendő drogot fogtak Amerika vizein

Az Egyesült Államok parti őrsége hétfőn több mint 38 tonna kokaint és marihuánát rakodott ki a floridai Port Everglades kikötőben. A több mint 76 ezer fontnyi (34,5 tonna) tiltott szert 19 tengeri razzia során foglalták le a Csendes-óceán és a Karib-térség vizein. Az elmúlt hetek alatt összegyűlt illegális szert a Hamilton nevű őrhajó vitte a kikötőbe és jelen volt Adam Chamie ellentengernagy, a parti őrség délkeleti körzetének parancsnoka. „A Hamilton legénysége, amely több mint két hónapja van úton, önállóan több mint 20 tonna kokaint foglalt le. Ezek a férfiak és nők újra és újra kockára teszik a saját biztonságukat, hogy megállítsák a bűnözőket, elfogják a csempészeket és lefoglalják a kábítószert. Ez kimerítő és veszélyes munka, rendkívül büszke vagyok rájuk” – mondta Chamie.

Adam Chamie ellentengernagy hangsúlyozta: a lefoglalt csaknem 40 tonna kokain 23 millió potenciálisan halálos adag – elég lenne Florida teljes lakosságának túladagolásához. A parti őrség idén több sikeres drogfoglalást hajtott végre, a mostani kirakodás történelmi rekordnak számít.