Iránból irányítottak antiszemita támadásokat Ausztráliában

Irán legalább két támadást irányított az ausztráliai zsidó közösség ellen – állapította meg Ausztrália belbiztonsági hírszerző ügynöksége. Anthony Albanese kormányfő kedden délután jelentette be, hogy az Ausztrál Biztonsági és Hírszerző Szervezet (ASIO) „hitelt érdemlő hírszerzési információkkal” rendelkezik arról, hogy az iráni kormány áll a melbourne-i Adass Izrael zsinagóga és a Lewis' Continental Kitchen elleni támadások mögött. „Az ASIO értékelése szerint valószínű, hogy Irán további támadásokat is irányított. Ezek rendkívüli és veszélyes agressziós cselekmények voltak, amelyeket egy idegen állam szervezetten hajtott végre ausztrál földön” – mondta Albanese.

„Ezek a társadalmi kohézió aláásását és közösségünk megosztását célozták. Teljesen elfogadhatatlanok, és az ausztrál kormány határozott, egyértelmű lépéseket tesz válaszul.” Az iráni nagykövetet, Ahmad Sadeghit kiutasítják, és Ausztrália teheráni nagykövetsége felfüggeszti működését. Mike Burgess, az ASIO főigazgatója elmondta, ügynöksége nem hiszi, hogy Irán áll minden ausztráliai antiszemita incidens mögött, de más eseményeket is vizsgálnak az esetleges iráni kormányzati érintettség miatt. „Mondanunk sem kell, hogy Irán tettei elfogadhatatlanok. Életeket sodortak veszélybe, rettegésben tartották a közösséget, és széttépték társadalmi szövetünket. Irán és megbízottjai gyújtották meg a lángot, és ők szították tovább a tüzet” – fogalmazott. Albanese hozzátette, hogy válaszul az ASIO vizsgálatára Ausztrália terrorista szervezetként fogja listázni az Iráni Forradalmi Gárdát (IRGC). Burgess szerint az Ausztráliában dolgozó iráni diplomaták közül senki sem vett részt a támadásokban. „Ezt a Forradalmi Gárda irányította, külföldi fedőszervezeteken, közvetítőkön és koordinátorokon keresztül, akik végül ausztrálokat vontak be a végrehajtásba” – mondta.

(Guardian)