Hétfőn késő este ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki. Európa legnagyobb tűzhányója, a Földközi-tenger partján fekvő Szicília szigetén található Etna hétfőn éjszaka kezdett el ismét hamut szórni.

Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézetközlése szerint még nem lehetett megbecsülni a hamuoszlop magasságát. A légi forgalomra a legmagasabb riasztási szintet adták ki. Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van. A folyamatos megfigyelés alatt álló több mint 3300 méter magas Etna utoljára két hete, augusztus 10-én tört ki. (MTI)