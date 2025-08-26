Kettőből kétszer ignorálták a Munkács-témát Szijjártóék a Harcosok Órájában

Több mint egy órát ült a Harcosok Órájában Szijjártó Péter anélkül, hogy felmerült volna: hogyhogy nem hallott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a múlt heti munkácsi rakétatámadásról. A három és fél éve tartó orosz–ukrán háború során akkor lőttek először nagyobb várost Kárpátalján, annak is egy amerikai üzemét. A támadásban több mint 20 ember sérült meg.

Nemcsak Lavrov vasárnapi nyilatkozata nem volt téma, maga a támadás sem, így a külügyminiszternek nem kellett megindokolnia, hogy miért nem kérette be az orosz nagykövetet a magyarok által is lakott város elleni támadás miatt, vagy hogy miért nem hívta fel hétfőn Lavrovot, hogy tisztázza a helyzetet.

Szijjártó a keddi adásban
Fotó: Harcosok Órája

Ezzel szemben 40 percig beszéltek a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásról, az energiabiztonságról és az Északi Áramlat felrobbantásáról, majd rátértek az „álhírekre”, ekkor Szijjártó arról magyarázott, hogy Orbán csak egy „propelleres kisgéppel” ment Horvátországba, luxusjetek nem is tudnak fűről felszállni.

Szijjártónak 5 nappal ezelőtt, vagyis pár órával a Munkács elleni támadás után sem kellett erről beszélnie a Harcosok Órájában. Az a műsor azzal indult, hogy milyen sokat dolgoznak a miniszterek, utána a többi között beszéltek az amerikai–orosz, illetve a washingtoni csúcsról, majd némi Magyar Péter-ekézés után Szijjártónak rohannia kellett a kormányülésre.

Az adásidő fennmaradó részét Bende Balázs külpolitikai elemzővel töltötték ki, Németh Balázs műsorvezető az adás végén mondta be, hogy most kapta a friss hírt a munkácsi támadásról, majd a képernyőn elkezdte szkrollozni a Mandiner órákkal korábbi hírét a csütörtök hajnali támadásról.

A kormány amúgy is furcsán kezelte a kárpátaljai támadást: a külügyminiszter 11 előtt nem sokkal arról posztolt, hogy „a délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség!”, és a néhány soros posztban sem Kárpátalját, sem Munkácsot, sem az orosz rakétatámadást nem említette meg.

Arra sincs magyarázat, hogy a külügyminiszterhez miért csak „a délelőtt folyamán” érkeznek hírek egy ilyen támadásról. Azóta erről nem kommunikált a Facebookon.

A külügyi exállamtitkár, a Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás is csak „az elmúlt éjszaka eseményeiről” írt csütörtökön, majd Orbán Viktor délután 6 körül posztolta ki, hogy oroszok rakétázták Munkácsot. Ezt megelőzően a miniszterelnök nem szólalt meg.

Sulyok Tamás köztársasági elnöknek mérhetetlenül kellemetlen napja volt a csütörtöki, mert először az „orosz rakétatámadás”, majd az eredeti szöveget korrigálva csak a „rakétatámadás” sérültjeinek üzent, a nap végén pedig már csak egyszavas válaszokkal kommunikált a stábja.

Gulyás Gergely a hétfői kormányinfón elismerte, hogy a munkácsi támadás miatt nem jeleztek semmit az oroszok felé. Próbált azzal érvelni, hogy „Orbán Viktor nyilvánosan elítélte a támadást” (bár szó szerint ez nem volt benne a posztjában), majd azt mondta, „majd ha beszélnek velük, nekik is el fogják ítélni”.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az orosz nagykövetet pedig azért nem kérették be, mert Szijjártó Péter úgy ítélte meg, ez nem szükséges. Gulyás arról beszélt, a háborút Magyarország minden nemzetközi fórumon elítélte, a támadás ennek a háborúnak a része, és mindenki biztos lehet benne, ha Szijjártó találkozik Lavrovval, „szóvá fogja ezt tenni”. Amúgy is, „nem biztos, hogy a propagandaszerű megszólalások segítik, hogy Kárpátalja valamivel nagyobb biztonságban legyen” a háború alatt.

Ő annyit még megengedett magának, hogy azt mondja: valószínűtlennek tartja, hogy Lavrov ne hallott volna a Munkács elleni támadásról, és ha valóban így fogalmazott, akkor nem mondott igazat. A kormányinfón elítélte a rakétatámadást, arról beszélt, Kárpátalja nem lehet hadi célpont, a terület megtámadásának nincs értelme.

Orbán posztja után szerinte a kormányon nincs mit számon kérni, és csak megpróbálják belemagyarázni, hogy a kormány Oroszország nagy barátja, holott csak a magyar érdekek mentén igyekeznek normális kapcsolatot kialakítani.

Noha a kormány rendre hárítja az oroszbarátságot, több ponton tetten érhető, hogy az orosz érdekeknek megfelelően jár el, és diplomáciai fronton sok mindent elnéz az oroszoknak.

Nem csak Munkács miatt nem rendelték be az orosz nagykövetet.

