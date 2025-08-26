Kiderítettük, mennyiért bérelhető piaci alapon egy olyan Pilatus, amivel Orbán és a stábja elrepült az Adriára

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Napok óta tudható, hogy Orbán Viktor a Schmidt Mária érdekeltségi körébe tartozó Pilatus PC-12-es magángéppel utazott stábjával – Orbán Balázzsal, Kaminsky Fannival Máté Jánossal – idei horvátországi nyaralására. Bár a magyar miniszterelnök nyaralásairól rendre előkerül olyan fotó, amiről napokon keresztül beszélnek, az idei képek lényegében rekordot döntöttek.

Miközben Lázár János és Navracsics Tibor miniszterek is beszéltek arról, hogy mennyire ártalmas a Fideszre a „luxizás”, Orbán Viktor mégis úgy érezte, megengedheti ezt magának. A magángép után olyan vitorlást bérelt, amiért az egyik bérbe adással foglalkozó oldal szerint 9 ezer eurót, átszámolva 3,6 millió forintot kérnek hetente.

Pilatus PC-12 Fotó: Jetphotos

A kormány megszólaló tagjai pedig szürreális, sőt egyre szürreálisabb magyarázatokkal próbálják védeni a főnöküket. Legutóbb Szijjártó Péter „magángépszakértő” próbálta kimosdatni Orbánt, azzal, hogy „egy füves placcról felszállni képes propelleres kisgéppel utazott el”, tehát az nem luxusgép, hiszen „nagy luxusjetek nem tudnak fűről felszállni”. Gulyás Gergely a hétfői Kormányinfón azzal jött, hogy egy ilyen kis propelleres gép bérlési költségét ki tudják fizetni a jelenlevők, ehhez kétség sem férhet. Mindezt úgy mondta, mintha ismerte volna a gép bérlésének költségeit. Ezzel együtt sem a Miniszterelnöki Kabinetiroda, sem a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem válaszolt a kérdéseinkre, hogy mennyibe került a gépbérlés és a vitorlás.

Az Orbán Viktor és csapata által használt Pilatus PC-12 üzemeltetőjének, a cseh OK Aviation Wings s.r.o.-nak és a Schmidt Mária-féle BIF-nek is küldtünk kérdéseket arról, hogy kaptak-e Orbánék kedvezményt, de nem érkezett válasz tőlük.

Egyszerű internetes kereséssel sem lehetett bővebb információhoz jutni, mert ha véletlenül fel is tüntetnek összegeket, az csak induló ár. Egy Magyarországon is szolgáltató francia cég, az Aero Affaires oldala alapján írtuk azt, hogy egy négyfős társaságra a szóban forgó útvonalra 6450 eurótól indul az ár jövő csütörtöki indulással, viszont egy most csütörtöki indulásra 7050 eurót írtak. Ezek után magánszemélyként kértünk tőlük árajánlatot az Orbánék által is használt géptípusra, igaz – mint kiderült –, ők egy pár évvel régebbi gyártmánnyal rendelkeznek, mint, amivel a miniszterelnök és stábja repült.

Ahhoz nem fért kétség, hogy VIP kialakításról van szó, ez az egyik gépnyilvántartásból is kiderült. Erre ráerősített a francia cég tájékoztatása, miszerint minden PC-12-es VIP belsővel rendelkezik, a legújabb PC-12 NGX verziónak – amivel Orbánék is utaztak – ráadásul „nagyon VIP belső tere” van.