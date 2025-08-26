Kitoloncolási tervet hirdetett és „polgári zavargásokkal” riogatott az Egyesült Királyság legnépszerűbb pártjának vezetője

Nigel Farage, az Egyesült Királyság anti-migrációs Reform UK pártjának vezetője kedden bejelentette: emberi jogi törvények eltörlésével tenné lehetővé a menedékkérők tömeges kitoloncolását, mivel szerinte erre van szükség a „jelentős polgári zavargások” elkerülése érdekében – írja a Reuters.

Fotó: GLYN KIRK/AFP

Farage közölte, hogy pártja – ami jelenleg vezeti az országos közvélemény-kutatásokat – kiléptetné Nagy-Britanniát az Emberi Jogok Európai Egyezményéből (ECHR), visszavonná az Emberi Jogok Törvényét, valamint más olyan nemzetközi egyezményeket is hatályon kívül helyezne, amik jelenleg megakadályozzák a menedékkérők kényszerített kitoloncolását.

„Nem állunk messze a súlyos polgári zavargásoktól” – mondta Farage egy sajtótájékoztatón. „Ez egy invázió, ahogy ezek a fiatal férfiak illegálisan betörnek az országunkba.”

Farage azután beszélt erről, hogy nemrég kisebb tüntetéseket tartottak az Egyesült Királyságban, azoknál a szállodáknál, ahol menedékkérőket helyeztek el – több esetben szexuális zaklatási vádak után, amik közbiztonsági aggodalmakat váltottak ki az emberekből.

A közvélemény-kutatások szerint a bevándorlás már az Egyesült Királyság lakosságának legnagyobb aggodalmává vált, megelőzve a gazdaságot. A Reform UK – aminek mindössze négy parlamenti képviselője van – minden szavazási felmérésben vezet, és egyre nagyobb nyomást gyakorol Keir Starmer munkáspárti miniszterelnökre, hogy keményebben lépjen fel az ügyben. A következő választások 2029-ben lesznek.

A jelenlegi kormány lakásügyi minisztere, Matthew Pennycook „műbalhénak” nevezte Farage javaslatait, amik szerinte nem működnének. Azt is kiemelte, hogy az ECHR olyan kulcsfontosságú nemzetközi megállapodásokat alapoz meg, mint az 1998-as Nagypénteki Egyezmény, ami véget vetett az észak-írországi erőszakhullámnak.

Farage szerint az egyezmény újratárgyalható, de éveket venne igénybe. Egy júliusi felmérés szerint a britek 58%-a támogatja az ország ECHR-tagságának megtartását – ez az arány pedig emelkedett is az utóbbi időben. Eközben 2024-ben az Egyesült Királyság rekordot jelentő 108 100 menedékkérelmet kapott – 20%-kal többet, mint egy évvel korábban. A kérelmezők többsége Pakisztánból, Afganisztánból, Iránból és Bangladesből érkezett. Emellett pedig a La Manche csatornán átkelő kis hajókkal érkezők száma is rekordot döntött az elmúlt időben.

A Reform UK szerint jogszabályváltozások révén első kormányzati ciklusuk alatt 600 000 menedékkérőt – köztük nőket és gyerekeket – tudnának kitoloncolni. Hivatalos adatok szerint 2024 júniusában 224 742 aktív menedékkérelem volt folyamatban. A Reform azonban 1 millió illegális bevándorlóról beszél.

Starmer kormánya – csakúgy mint elődei – évek óta próbálkozik az illegális bevándorlás kezelésével. A Reform UK javaslatait politikai ellenfeleik és jogvédő szervezetek is bírálták, szerintük azok az emberi jogok semmibe vételét jelentenék. Peter Walsh, az Oxfordi Egyetem Migrációkutató Intézetének vezető kutatója szerint, ha a Reform UK terveit végrehajtanák, az lenne az egyik legdrasztikusabb lépés Európában az elmúlt évtizedekben az illegális migráció ellen – különösen mivel embereket küldenének vissza olyan országokba, ahol a kínzás veszélye fenyegeti őket.

Farage szerint azonban csak ő hajlandó „valódi lépéseket” tenni az Egyesült Királyság közbiztonságért.

„A kérdés az: kinek az oldalán állsz?” – mondta. „A nők és gyerekek biztonsága mellett az utcákon, vagy az elavult nemzetközi egyezmények mellett?”

Eközben a jelenlegi munkáspárti kormány reformokat ígért az embercsempészbandák felszámolására, valamint több ellenőrző tisztviselő alkalmazását. A korábbi konzervatív kormány pedig kitoloncolási egyezményt akart kötni Ruandával, de azt az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága jogellenesnek minősítette 2023-ban. Fél évvel később végül azt rögzítették törvényben, hogy Ruandába küldik azokat, akik illegálisan érkeztek az Egyesült Királyságba