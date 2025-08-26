Magyar Péter azt mondja, nem igaz, hogy megszorításra készül a Tisza

Kedden reggel jelent meg az Index cikke, amelyben bemutatnak egy dokumentumot. A „lap által megszerzett feljegyzésként”, „memóként” hivatkoznak rá. A szövege szerint a Tisza Párt vezetése száméra írta a párt Gazdasági Kabinete, és arról szól, hogy ez a testület „megvizsgálta annak lehetőségét, hogy milyen eszközöket célszerű alkalmazni annak érdekében, hogy a 2026-ban felálló Tisza Kormány mérsékelje a korábbi, elhibázott gazdasági döntésekből és a mérhetetlen korrupcióból fakadó nehéz helyzetet”.

Az erről szóló indexes cikk lényegi állítása, hogy progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi Magyar Péter pártja. Magyarul többkulcsos adó terve szerepel ebben a dokumentumban. Egy táblázat szerint 15 milliós éves bevétel felett 33, 5 és 15 milliós bevétel esetén 22, ötmillió alatt pedig 15 százalékos SZJA-val számol. Ugyanakkor az ÁFA általános csökkentéséről is ír eképpen: „Ebben az esetben a többlet befolyó SZJA a költségvetési stabilitás mellett lehetőséget biztosít az ÁFA általános, akár 2-3%-os csökkentésére is, melynek köszönhetően a Skandináv államok és akár Románia alá kerülhetnénk, amely kommunikációs szempontból ellensúlyozza a fenti változtatásokat.”

Az Index cikkét mostanra a kormánysajtó lényegi felületei átvették, és több kormányzati szereplő is írt róla a saját felületein. Nagy János, a miniszterelnök kabinetfőnöke például egyenesen azt írja, adóemelést hajtana végre Magyar Péter.

Az indexes cikkre Magyar Péter is reagált. Azt mondja, a dokumentum hamisítvány, és nem készülnek adóemelésre. „A Tisza épp hogy adókat fog csökkenteni, ahogy azt már számtalanszor elmondtuk. Ennek fedezetét is elmagyaráztuk. Az egyik forrás éppen az ilyen aljas, hazug propagandaoldalak állami támogatásának (a kamu hirdetések) megszüntetése lesz” – írja.

Magyar Péter adózásról például a februári évértékelőjében beszélt, a nem sokkal korábbi Partizán-interjúban pedig nem mondott konkrétumot arra vonatkozóan, hogy Tisza-kormány esetén egy- vagy többkulcsos adóval számolnak. Akkor azt mondta, a különböző kérdéseken munkacsoportok dolgoznak.