Megjelent az Ákosról szóló film előzetese

Kikerült az alkotásnak dedikált Facebook-oldalra az „Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig” című film előzetese. Itt lehet megtekinteni. Már a háromtagú cím árulkodik arról, hogy nem volt szó spórolásról: bár tavaly januárban még 230 millióról indult a költségvetés, a filmet végül 326 milliós állami támogatásból forgatták. Az a Kriskó László írta és rendezte, aki legutóbb az Aranybullán és a Most vagy soha! Petőfi-filmen dolgozott.

Az alkotás részben fikciós visszatekintés, ami bemutatja Ákos gyermekkorát, fiatalságát a rendszerváltáskori Magyarországon és első átütő sikereit is. „De középpontjában Ákos szólókarrierje áll, mely minden mozzanatával azt mutatja, hogy az előadóművész-dalszerző-költő egy rendkívül összetett személyiség” – írta a filmről az NFI nyomán a Telex.