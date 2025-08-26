Megszólalt Szijjártó Magángépszakértő Péter Orbán repülőútjáról

A HVG megnézte a mai Harcosok Órája című pártpodcastot, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerepelt. A műsorban – bizonyosan sok minden mellett – Orbán Viktor adriai útjáról is volt szó, ahova Schmidt Mária családjának magánrepülőjével utazott a miniszterelnök a kollégáival, elvileg szabadságra. A külügyminiszter szerint a miniszterelnök „egy füves placcról felszállni képes propelleres kisgéppel utazott el”, tehát az nem luxusgép, hisz „nagy luxusjetek nem tudnak fűről felszállni”. Ha valaki, Szijjártó Péter tudja ennek a kérdésnek az árnyalatait Magyarországon.

