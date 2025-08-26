Munkabeszüntetéssel tiltakoznak román bírók és ügyészek a nyugdíjreformjuk ellen

Több romániai táblabíróság és törvényszék alkalmazottai bejelentették, hogy szerdától részlegesen beszüntetik a munkát, tiltakozásul amiatt, hogy a kormány az eddiginél rosszabb nyugdíjazási feltételeket készül életbe léptetni a bírák és ügyészek számára.

A bukaresti, galaci, gyulafehérvári, nagyváradi, konstancai, jászvásári és ploiesti-i táblabíróság bíráinak, illetve a bukaresti törvényszék ügyészeinek közgyűlése kedden úgy döntött, hogy – a kényszerintézkedésekről szóló ügyek kivételével – elnapolják a tárgyalásokat addig, amíg a kormány vissza nem vonja a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezetét, amit a deficitcsökkentő intézkedések második csomagjának részeként, parlamenti vita nélkül, ún. „kormányzati felelősségvállalással” tervez életbe léptetni.

Agresszív kampány

Az igazságszolgáltatás szakmai szervezeteként működő legfelsőbb bírói tanács (CSM) sajtóközleményben tudatta, hogy az országnak mind a 16 fellebbviteli instanciája felhívással fordult a másik két hatalmi ág (a törvényhozás és végrehajtó hatalom) felé, az igazságszolgáltatási nyugdíjreformról szóló törvénytervezet azonnali visszavonását és a bírói hatalom elleni „agresszív kampány” beszüntetését követelve, mert szerintük az veszélybe sodorja a jogállamiságot.

A CSM szerint a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét a jövőben megszüntető, a bírák és ügyészek nyugdíját a nettó bérük szintje alá csökkentő kormányzati törvénykezdeményezés az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadás, ami az igazságszolgáltatás destabilizálásának veszélyét hordozza magában.

Növelnék a nyugdíjkorhatárt

A bukaresti négypárti koalíciós kormányt vezető Ilie Bolojan liberális miniszterelnök július végén ismertette reformjavaslatát, ami szerint a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárát az általánosan érvényes 65 évre emelnék, a korkedvezményes nyugdíjazást pedig a jelenlegi 25 helyett 35 év szolgálati időhöz kötik, azzal a kiegészítéssel, hogy akik 65 éves koruk előtt vonulnak nyugállományba, azoknak minden hiányzó szolgálati évért 2 százalékot levonnak a nyugdíjából.

Szakmai érettségük teljében

A nyugdíj összegét is csökkenteni akarja a bukaresti kormány, az utolsó öt év nettó bérének 70 százalékára. A kormányfő szerint éppenséggel az veszélyezteti az igazságügyi rendszer működését, hogy a bírák és ügyészek kétharmada jelenleg „szakmai érettsége teljében”, 48 évesen korkedvezménnyel nyugdíjba vonul. Erre ösztönzi őket ugyanis az, hogy az igazságügyi rendszerből kilépők nyugdíja jelenleg megegyezik utolsó nettó bérükkel.

Romániában a bírák és ügyészek főleg állami költségvetésből, nem a befizetett járulékokból fedezett különnyugdíjának átlaga havi 25 ezer lejre (megközelítőleg 2 millió forint) rúg. (MTI)