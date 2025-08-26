Szibériában hajtott végre kényszerleszállást az Air China Londonból indult gépe

A londoni Heathrow repülőtérről szállt fel az Air China Pekingbe tartó Boeing 777-es gépe, Oroszország felett azonban hajtóműhiba miatt leszállási engedélyt kért a szibériai Nyizsnyevartovszk városában, ahol helyi idő szerint reggel 8.17-kor landolt, írja a brit Metro. A gép fedélzetén 311-en voltak, az viszont nem világos még, hogy köztük hányan vannak brit állampolgárok.

A brit külügyminisztérium az ukrajnai invázió kezdete óta nem javasolja a briteknek, hogy Oroszországba utazzanak. A lap szerint a hidegháború óta nem volt olyan rossz a brit-orosz kapcsolat, mint jelenleg.

Szemtanúk szerint a nyizsnyevartovszki repülőtéren fokozott készültség volt a váratlan vendég miatt, hiszen nem minden nap érkezik járat az Egyesült Királyságból, de a repülőtéri szakemberek gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre.



