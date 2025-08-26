Trump az egyik kormányzó kirúgásával venné át a hatalmat a független Federal Reserve fölött

Donald Trump magyar idő szerint keddre virradóra a kvázi amerikai közlönyben, azaz a Truth Social közösségi oldalán tette közzé azt a levelet, amelyet Lisa Cooknak, az amerikai jegybank, a Federal Reserve kormányzójának írt, közölve vele, hogy „azonnali hatállyal” felmenti posztjáról.
A levelében arról írt, hogy „elegendő oka” van azt hinni, hogy Cook valótlan állításokat tett egy korábbi jelzálogszerződése megkötésekor, így az elnöknek alkotmányos joga, hogy elmozdítsa a jegybank kormányzóját. Cook ezzel egyáltalán nem ért egyet, nyilatkozatában közölte, Trumpnak nincs jogköre a kirúgásához, és nem fog lemondani.
Azzal, ahogy az amerikai elnök megpróbálja leváltani a jegybank kormányzótanácsának egyik tagját, Trump példátlan útra lépett. Egyelőre megjósolhatatlan, milyen következményei lehetnek annak, amit nagyon sokan a jegybanki függetlenség aláásási kísérleteként értékelnek.
Trump és a jegybank viszonya az elnök második ciklusának kezdete óta feszült. Trumpnak elsősorban a jegybankelnök Jerome Powell-lel van konfliktusa, mert szerinte a Fed nem vágja elég gyorsan és határozottan az alapkamatot – holott az elnök és környezete szerint erre lenne szükség a gazdaság felpörgetéséhez. Július közepén szivárgott ki annak a találkozónak a híre, amelyen Trump republikánus politikusok körében vetette fel Powell kirúgásának a lehetőségét, de a Fehér Ház később tagadta, hogy létezett volna ilyen terv. Azóta sem léptek tovább annál, hogy Trump a közösségi médiában időnként gorombaságokat vág Powell fejéhez.
Fontos fejlemény volt közben, hogy nemrég lemondott a Fed héttagú kormányzótanácsának egyik tagja, Adriana Kugler, aki helyére Trump egyik legfontosabb gazdasági embere, Stephen Miran érkezhet, mihelyt a szenátus jóváhagyta a jelölését, így onnantól a MAGA-gazdaságtan jelen lesz a jegybank legfelsőbb szintjén is. Csak míg Kugler mandátuma jövő év elején amúgy is lejárt volna, addig Cook nemrég kezdte a ciklusát, ami 2038-ig szól.
Ha a helyére is Trump nevezhetne új tagot, többségbe kerülnének az általa kinevezett kormányzók, mivel a tanács két tagját még ő nevezte ki az első elnöksége alatt. Ráadásul 2026 februárjában 12 regionális Fed-elnök mandátumának meghosszabbításáról is dönteni kell, amiért szintén a héttagú kormányzótanács a felelős. Így a nagy kérdés most az lett, hogy az elnöknek egyáltalán van-e lehetősége kirúgni a jegybank egyik kormányzóját.
Jerome Powell menesztése nagyon súlyos megsértése lenne a Fed függetlenségének, és megbecsülni se lehet, hogyan reagálna erre az amerikai piac.
Trump kirúgta az amerikai statisztikai hivatal vezetőjét, mert nem tetszettek neki a hivatalos adatok, és a kinézett utód fő erénye, hogy hűséges az elnökhöz. Közben a jegybank ostroma is zajlik tovább, és a nagy kérdés, hogy milyen következményei lesznek, ha a befektetők elkezdenek majd nem hinni az amerikai adatoknak.