Utolsó pillanatban szigorította a kormány az Otthon Start hitel szabályait

A tegnapi Kormányinfón jelentették be, hogy rendelettel fogják összehangolni a pár nap múlva, szeptember elsején induló Otthon Start Program és a többi lakástámogatás szabályait, csakhogy a kedd reggel a Magyar Közlönyben megjelent rendelet magának az Otthon Start Programnak a szabályait is módosította. Az így szigorított szabályok lényeges pontjai a Bankmonitor alapján a következők:
Szerepel a módosításokban könnyítésként értelmezhető elem is: Résztulajdonra is igényelhető a hitel osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban akkor, ha egy önállóan forgalomképes lakásról van szó. Illetve a módosítás szerint a falusi CSOK esetében az élettárs is szerezhet tulajdonjogot, nem csak a házastárs.
