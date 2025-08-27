450 napja nem tesz eleget törvényi kötelezettségének a cég, amiből Lázár János tavaly szállt ki

gazdaság
Az elmúlt két évről még mindig nem adott le üzleti beszámolót a Divatcsarnok Projekt Zrt., noha az éves beszámoló törvényi kötelezettség - írja a 24.hu. Az utolsó beszámoló a 2022-es üzleti évről szól, akkor veszteségesek voltak. Lázár 2018-ban szállt be a cégbe, és 2024 végén szállt ki belőle.

A törvények alapján a NAV hivatalból törölhette volna a cég adószámát, valamint kezdeményezhette volna a megszűntnek nyilvánítást, de egyik sem történt meg. A NAV adótitokra hivatkozva nem árult el részleteket, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán viszont elárulták, az adószám törlésével kapcsolatban nem jött értesítés a NAV-tól, így a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárás nem indult.

Sem a cég, sem a korábbi tulajdonos, Lázár János sem válaszolt arra, mikor adják le a beszámolókat.

Fotó: Lázár János/Facebook

A cég legutóbb azzal került a hírekbe, hogy az általuk üzemeltetett Divatcsarnokban lett volna a mini-Dubaj értékesítési központja. Az a projekt bedőlt, Rákosrendezőt ugyanis végül a főváros vette meg, nem az arab befektetők.

gazdaság Divatcsarnok Projekt Zrt NAV éves beszámoló Lázár János
belföld