A magyar Erste kérésére eltávolítják a cég reklámjából a Budapest Pride-ot ábrázoló jelenetet

Kiveszi a magyarországi Pride-os részt az Erste Group a reklámfilmjéből, amelyben olyan nagy történelmi események közé emelték a Budapest Pride-ot, mint például a berlini fal lebontása.

A bank idén az Európai Alpbach Fórum (EFA) szponzora, erre az osztrák rendezvényre készítették a mesterséges intelligencia által generált rövidfilmet. A film mottója: „Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő aktív alakításának képességére épült”.

Csakhogy most az Erste Bank Magyarország kérésére kiveszik a Pride-os részt a filmből.