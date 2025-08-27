A saját esküvőjén halt meg egy török férfi, miután a menyasszony egyik rokona véletlenül lelőtte

Olyan súlyos sérüléseket szenvedett a 23 éves vőlegény a saját észak-törökországi esküvőjén, amikor az ünneplés részeként lövöldözni kezdtek, hogy életét vesztette.

A tragédia akkor történt, amikor a friss házasokat hazakísérték az esküvő után. Ilyenkor fegyverropogással (maganda kurşunu) szokás búcsúztatni a párt, aminek nagy hagyománya van Törökország északi részén, noha nem ritkák az ebből származó balesetek. Ez történt most is, a halálos lövéseket pedig állítólag a menyasszony egyik nőrokona adta le.

A hatóságok őrizetbe vették a nőt, és a kertjében két engedély nélküli pisztolyt találtak. Az ügyészség nyomozást indított az eset kapcsán.

A kép csak illusztráció. Fotó: YASIN AKGUL/AFP

A múlt héten egy másik férfi is meghalt, és ketten megsérültek egy esküvő előtti ünnepi lövöldözés során az északkeleti Trabzon tartományban. Azt az esküvőt törölték, és két embert őrizetbe vettek. (Guardian)