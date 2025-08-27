Átlagosan 484 200 forintot visznek haza a magyar dolgozók

A KSH legfrissebb adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó bére 704 400 forint volt idén júniusban, míg a nettó kereset 484 200 forint. A bruttó medián, tehát az az összeg, aminél pontosan ugyanannyian keresnek többet, mint amennyien kevesebbet, 567 700 forint volt, a nettó medián pedig 395 000 forint. Utóbbi összegnél kevesebbet kap kézhez tehát a teljes munkaidőben dolgozó magyarok fele.

A bérek növekedési ütemében továbbra sincs drasztikus változás: a bruttó átlagbér 9,7, a nettó pedig 9,6 százalékkal haladta meg az előző évi szintet, ez egyben azt is jelenti, hogy a júniusi inflációt figyelembe véve a reálkereset 4,8 százalékkal nőtt. Vagyis ennyivel ér többet a kézhez kapott fizetés. A mediánbérek esetében a bruttó 10,3, a nettó pedig 10,5 százalékkal emelkedett egy év alatt.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

A legmagasabb fizetéseket változatlanul a pénzügyi szolgáltatások szektorában lehet elérni, itt egy év alatt majdnem 100 ezer forinttal nőtt az átlagos bruttó 1,116 millió forintra. Ezt az információ és kommunikáció területe követi 1,1 milliós átlagos bruttóval, a dobogó harmadik fokára pedig az energiaipar ért fel 956,8 ezer forintos bruttóval.

A rangsor másik végén a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás áll, ahol 454,3 ezer forint volt júniusban az átlagos bruttó bér, ez tavalyhoz képest 11,2 százalékos, átlag feletti növekedés volt. Előtte az egyéb szolgáltatások állnak 546,3 ezres és a mezőgazdaság 553,1 ezer forintos átlagos bruttóval.

Az idei első félév egészét nézve a bruttó átlagbér 692,8 ezer forint volt, a nettó pedig 476,1 ezer. Előbbi 9,2, utóbbi pedig 9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.