Az izraeli hadsereg szerint Gáza város kiürítése elkerülhetetlen

Az izraeli hadsereg közölte a palesztinokkal, hogy Gáza városának kiürítése „elkerülhetetlen”, mivel erőik arra készülnek, hogy elfoglalják azt.

Szerdán az X-en közzétett bejegyzésében Avichay Adraee, az izraeli hadsereg szóvivője azt írta, hogy a délre távozó családok „a legnagyvonalúbb humanitárius segítségben” részesülnek.

Szemtanúk szerint izraeli tankok az éjszaka folyamán Gáza városának egy újabb részébe nyomultak be, aminek hatására további lakosok menekültek el. Az utóbbi napok izraeli előrenyomulásai miatt már több ezren kényszerültek elhagyni otthonukat, főként a város más részeibe, ahol még mindig mintegy egymillió palesztin él.

Augusztus elején Izrael bejelentette, hogy tervezi a Gázai övezet teljes megszállását, beleértve Gáza városát is, amelyet a Hamász utolsó erődítményeként jellemeztek. Az ENSZ és több civil szervezet komoly aggodalmát fejezte ki, figyelmeztetve, hogy egy izraeli offenzíva Gáza városában súlyos humanitárius katasztrófát idézne elő.

A Reuters jelentése szerint kedden késő este izraeli tankok benyomultak az Ibad al-Rahman negyedbe, a város északi peremén, és több lakóházat leromboltak. Szerdán azonban a tankok állítólag visszavonultak a tőlük északabbra fekvő Jabaliába, ahol korábban is voltak. A légicsapások eközben tovább folytatódtak Gáza város több negyedében, köztük Sejaiya, Zeitoun és Szabra körzetekben.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az izraeli hadsereg szerdán közölte, hogy harcok folynak Jabalia térségében és Gáza városának peremén, ahol megsemmisítettek egy „terrorista csoportot” és fegyverraktárt találtak.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök azt követően jelentette be a teljes Gázai övezet elfoglalásának szándékát, miután a Hamásszal folytatott közvetett tűzszüneti és túszszabadítási tárgyalások múlt hónapban kudarcba fulladtak.

Ugyanakkor Netanjahu egyre nagyobb nemzetközi és belföldi nyomás alá került. Kedd este tízezrek vonultak az utcára Tel-Avivban, követelve egy tűzszüneti megállapodást, amely lehetővé tenné a még fogságban lévő izraeli túszok hazatérését. Az 50 túszból jelenleg csupán 20-ról feltételezik, hogy életben van.

Washingtonban kedden Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja bejelentette, hogy a Fehér Ház „egy nagyon átfogó terven” dolgozik a háború utáni Gázára vonatkozóan. A Fox Newsnak adott interjúban elmondta, hogy a „következő napra szóló” tervet egy „nagy jelentőségű megbeszélésen” vitatják meg szerdán a Fehér Házban, amelyet Donald Trump elnök vezet majd.

Bővebb részleteket nem közölt, de úgy fogalmazott, hogy a gázai konfliktus „valamilyen formában, de biztosan rendeződni fog még az év vége előtt.” (BBC)