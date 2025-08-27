Balos csigák kerestetnek!

Országos kampányban keresik Ned, a balra csavarodó házú csiga párját Új-Zélandon, ugyanis ilyen fizikai adottságokkal szinte esélytelen párt találnia – írja a Guardian. A múlt héten Wairarapában felfedezett csiga nevét a Simpson család balkezes szomszédjáról, Ned Flandersről kapta.

A csigát egy új-zélandi író/illusztrátor találta meg a kertjében. Éppen el akarta dobni, mikor feltűnt neki, hogy valami nem stimmel. „Miután több ezerszer láttál valamit egy bizonyos irányba állni, elég furcsa érzés hirtelen a másik irányba állva látni.”

Általában a kerti csigák háza jobbra csavarodik, Ned esetében azonban fordított a helyzet, ami a nemi szerveit is érinti. Így a párosodás sem egyszerű történet. Negyvenezer csigánként mindössze egy az, amelynek balra csavarodik a háza.

A csigát felfedező Giselle Clarkson a New Zealand Geographic magazinnál dolgozik, ott indította el a kampányt, melyben arra buzdította az ország lakosságát, hogy kutassák át kertjeiket balos csigák után kutatva.

A kampány célja a magányos csiga megsegítésén túl, hogy az emberek újra kapcsolatba kerüljenek a természettel. „Reméljük, hogy ez egyben kaput nyit a kertészkedés, a világ megértése és a szaporodás furcsasága felé” – írja cikkében Clarkson.

Mellesleg nem ez az első ilyen kampány, 2017-ben egy londoni balos csigának kerestek párt. Kettőt is találtak, a londoni Jeremy nevű csiga végül párosodott az egyikükkel, kizárólag jobbra csavarodó héjú utódokat nemzett, majd kétéves korában meghalt.