Beperli a Pázmányt a volt docens, akit egy LMBTQ témájú tanulmány után rúgtak ki

Pert indít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ellen Bognár Bulcsu volt docens, akit júniusban rúgtak ki.

Bognár a vallásosság és a melegek társadalmi megítélése közötti kapcsolatról írt tanulmányt, amit az egyetem „katolikus szellemiséget sértőnek” minősített. A Bognárt képviselő TASZ közleménye szerint a docens ebbe a minősítésbe nem törődött bele, eztuán rúgták ki.

Ugyan az egyetem átszervezéssel indokolta az elbocsátást, de a docens szerint ez csak ürügy. Úgy véli, a dékán nem nézi jó szemmel azokat, akik tudományos kutatásaikban az LMBTQ közösséget érintő témákat dolgoznak fel.

„Nem lehet elfogadni azt, hogy egy egyetem a tudományos érdemek helyett az ideológiai megfelelést jutalmazza” – mondta Bognár Bulcsu.

Vissy Beatrix, a TASZ jogásza szerint “sem az egyetemi autonómia, sem az egyházi fenntartás nem ad felhatalmazást arra, hogy egy egyetem ideológiai alapon tabusítson témákat vagy nyilvánítson nemkívánatosnak egyes személyeket. Az ilyen önkényes beavatkozás nemcsak a tudományos szabadságot sérti, de a felsőoktatás minőségét és hitelességét is rombolja.”

A TASZ szerint feltűnő, hogy az egyetem gazdasági érdekekkel és a versenyképesség javításával indokolta az átszervezést, de csak Bognárt rúgták ki, holott ő volt az egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének legmagasabban kvalifikált oktatója.

Az egyetem által kifogásolt publikáció pedig az egyik legnevesebb vallási tematikájú nemzetközi folyóiratban jelent meg. Ezért honorárium is járt volna, de az egyetem nem akart fizetni. Először módosították a szabályzatot, és a “katolikus szellemiséget sértő” tanulmányokat kizárták abból a körből, amiért pénz járna, majd elutasították Bognár kérelmét. Azt nem indokolták meg, hogy a tanulmány mivel sértette a katolikus szellemiséget. A docens hiába kérte, hogy magyarázzák meg és vizsgálják felül a döntést, válaszok helyett felmondtak neki - írta a TASZ.

A bírósággal azt mondatnák ki, hogy az elbocsátás jogsértő volt. Nem Bognáré volt az egyetlen eset a Pázmányon, korábban három pszichológust is elmarasztaltak a szexuális kisebbségek melletti kiállásukért.