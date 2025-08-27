Csütörtökön újraindul a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter külügyminiszter egy Facebook-posztban jelentette be, hogy az ukrán rakétatámadást követő jó pár napnyi helyreállítási munka után a Barátság kőolajvezeték holnaptól újraindul.

„Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” - írta.

Hozzátette azt is, hogy mivel itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szijjártó egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy: „a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát!”

Ahogy ezt ebben a cikkben részletesen megírtuk, magyar szempontból valós gazdasági-politikai kockázatot és eszkalációs veszélyt jelentenek a Barátság kőolajvezeték elleni sorozatos ukrán támadások, amelyek miatt ismét leálltak az orosz szállítások Magyarországra. Ugyanis a Barátságon keresztül jön a magyar olajexport 80-90 százaléka, amely az augusztus 21-ei támadás miatt leállt.