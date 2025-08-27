Egyre romlik Bruce Willis beszédkészsége

Bruce Willis agya „cserben hagyja”, és „a beszédkészsége is egyre romlik”, árulta el felesége, Emma Heming Willis.

„Bruce még mindig nagyon mozgékony. Összességében tényleg jó egészségnek örvend” – mondta Heming Willis Diane Sawyernek az ABC keddi különkiadásában. „Csak épp az agya mondja fel a szolgálatot. A beszédkészsége fokozatosan eltűnik. Mi pedig megtanultunk ehhez alkalmazkodni, és találtunk egy új módot arra, hogyan kommunikáljunk vele, csak másképp, mint korábban.”

2022-ben Bruce Willis családja bejelentette, hogy a Drágán add az életed és a Hatodik érzék sztárja visszavonul a színészettől, miután afáziát diagnosztizáltak nála (egy olyan agyi betegséget, amely beszéd- és nyelvi nehézségeket okoz). Később az orvosok a színésznél frontotemporális demenciát diagnosztizáltak. „Bár ez fájdalmas, megkönnyebbülés, hogy végre tiszta, egyértelmű diagnózist kaptunk” – írta akkor a család közös közleményében, amelyet Willis lányai, felesége és volt felesége, Demi Moore is aláírtak.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Emma Heming Willis most arról is beszélt, hogy Bruce teljesen megváltozott, családja körében egyre csendesebbé és távolságtartóbbá vált.

„Olyan volt, mintha eltávolodott volna, egy kicsit hűvössé vált, egyáltalán nem olyan volt, mint Bruce, aki mindig melegszívű és gyengéd volt. Ez a teljes ellentéte volt annak, amilyen korábban, és ez ijesztő és aggasztó volt” - mondta.

A nő azt is elmesélte, hogy vannak még olyan pillanatok, amikor férje szemében látja a régi Bruce Willist. Emma Heming Willis és Bruce Willis 2009-ben házasodtak össze, két közös lányuk van. Heming Willis könyve, amelyben arról ír, milyen gondozóként élni ezzel a betegséggel – Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path (Váratlan utazás: Erő, remény és önmagad megtalálása a gondozás útján) – 2025. szeptember 9-én jelenik meg. (Guardian)