Életbe lépett Trump Indiára kivetett 50 százalékos büntetővámja

Donald Trump beváltotta a fenyegetését Indiával szemben: a rendelet kihirdetése után néhány héttel életbe is lépett az 50 százalékos vám. Az országot arra hivatkozva bünteti az amerikai elnök, hogy az orosz olajat és fegyvereket vásárol.

A BBC azt írja, ezzel India - az Egyesült Államok egyik legerősebb partnere az Indiai-óceán térségében - a világ legmagasabb vámokkal sújtott országai közé került.

Ez súlyos csapást jelenthet a világ ötödik legnagyobb gazdaságára - a növekedésre és az exportra is -, tekintve, hogy India a közelmúltig az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnere volt.

A vámok miatt tűzoltásba kezdett az indiai kormány, a hónap elején Narendra Modi indiai miniszterelnök adócsökkentést ígért, hogy enyhítse a hatást.

Emellett több beszédében is arra szólított fel, hogy India legyen önellátó. Szerinte nem kétségbeesésből, hanem büszkeségből kell önellátóvá válniuk. “A gazdasági önzés világszerte nő, nem ülhetünk tétlenül, a nehézségeken siránkozva, hanem fel kell emelkednünk. Nem engedhetjük, hogy mások a markukban tartsanak minket” - mondta a miniszterelnök.

A büntetővám miatt több millió ember megélhetése került veszélybe.