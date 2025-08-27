Eltűnik a bükk, jönnek a füves puszták - évtizedeken belül drasztikusan átalakulhat az ország a klímaváltozás miatt

Minden eddiginél szárazabb volt az idei június Magyarországon, az előrejelzések szerint a következő évtizedekben rosszabb lesz a helyzet. Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói a Másfélfokon elemezték, hogy a különböző forgatókönyvek esetén mi vár az itthoni természetes erdőtársulásokra.
A kutatók azt írják, a pesszimista forgatókönyv szerint az évszázad végére több mint 40 százalékán füves puszta, vagyis sztyepp lehet, a bükkösök pedig teljesen eltűnhetnek a klímaváltozás miatt.
Azonnali kibocsátáscsökkentés esetén maradnak a viszonyok, ha ezt elodázzák, jóval több erdőssztyepp várható (ez a fás és füves területeket takarja), a 2061-2080-as időszakra az Alföld szinte teljes területén ez lehet, a bükkösök pedig visszaszorulnak.
Ha nincs kibocsátáscsökkentés (ami a pesszimista forgatókönyv), akkor tűnik el a bükk.
Az elemzés szerint „ha az üvegházgáz-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik, akkor a 2061–2080-as időszakban megjelenik az eddig egyáltalán nem jellemző, legmelegebb és legszárazabb kategória, a sztyepp az Alföld középső és déli részein, ami a század végére nagyjából a kétszeresére nő.”
A kocsánytalan tölgyes, illetve cseres területeket is felválthatja az erdőssztyepp kategória.
„A legtöbb csapadékot igénylő és leghűvösebb viszonyokat kedvelő bükkös valószínűsíthetően teljesen kiszorul az országból, és a gyertyános-tölgyes is csak elvétve lesz megtalálható Magyarországon a szimulációk átlaga szerint.”
Kiemelik, hogy a füves puszta ugyan csak a legrosszabb forgatókönyv esetén jelenik meg, akkor viszont óriási területen.