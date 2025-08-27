Financial Times: Ha Európa több tízezer katonát küld Ukrajnába, Amerika is beszáll a biztonsági garanciákba

Az Egyesült Államok kész „stratégiai eszközökkel” támogatni Ukrajna biztonságát a háború után – írja a Financial Times európai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva.

Donald Trump amerikai elnök a Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyaláson közölte, hogy kész garantálni Ukrajna biztonságát, majd később egyfajta koordinációról beszélt, azonban részleteket nem árult el.

Trump, Zelenszkij és az európai nagyhatalmak vezetői a washingtoni tárgyaláson Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Azóta magas rangú amerikai tisztviselők több megbeszélésen is közölték az európai kollégákkal, hogy miről lehet szó. A tárgyalásokról tájékoztatott, névtelenül nyilatkozó négy tisztviselő szerint Amerika a többi között légvédelmi, hírszerzési, megfigyelési és felderítési eszközökkel járulna hozzá az európai vezetésű erők földi bevetéséhez. Ukrajna légvédelmi pajzsában is szerepet vállalna az Egyesült Államok repülőkkel, logisztikával és földi radarokkal. A vezető szerep itt is az európaiaké.

A Tettre készek koalíciója a háború befejezése után megvédené Ukrajnát egy újabb orosz agressziótól, de a tisztviselők magánbeszélgetéseken elismerik, hogy bármilyen bevetés csak az Egyesült Államok támogatásával valósulhat meg, az felügyelheti és védheti az európai csapatokat – írja a lap.

A cikk szerint Amerika ajánlatáról az elmúlt napokban az amerikai és a főbb európai országok nemzetbiztonsági tisztviselői és katonai vezetői tárgyaltak.

Az ajánlat attól függ, hogy az európaiak vállalják-e több tízezer katona Ukrajnába küldését – figyelmeztettek a tisztviselők. Hozzátették, hogy az ajánlat még visszavonható. Mindenesetre már ez is azt mutatja, hogy jelentősen megváltozott Donald Trump álláspontja, aki év elején még kizárta, hogy részt vegyenek a háború után Ukrajna védelmében. A tisztviselők hozzátették, az Egyesült Államok továbbra is ellenzi saját csapatok Ukrajnába küldését. A Pentagon nem kommentálta a lap értesülését arra hivatkozva, hogy a garanciákról még nem döntöttek. A Fehér Ház sem reagált érdemben.

Három sávban védenék Ukrajnát

A lap szerint a „nyugati fővárosok” készítettek egy vázlatos tervet arról, hogy lenne egy demilitarizált övezet, amit valószínűleg az Ukrajna és Oroszország által elfogadott, harmadik országból érkező semleges békefenntartó csapatok őriznének.

Három tisztviselő elmondása szerint ezt egy sokkal erősebb határ követné, amit a NATO-katonák által felfegyverzett és kiképzett ukrán csapatok védenének. A harmadik védelmi vonal lenne az európai vezetésű elrettentő erő, amit a háttérből támogatna Amerika.

Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke megerősítette a Financial Times értesüléseit. Azt mondta, hogy védelemben részt vevő országok más-más eszközökkel járulnak hozzá a támogatáshoz, ami katonai, politikai és gazdasági támogatás keveréke lehet. Jermak szerint a megbeszélések 4-5 európai dandárról szólnak (egy dandárban 3-6 ezer katona van), amelyeket a résztvevők koalíciója biztosít, az Egyesült Államok pedig a stratégiai támogató lesz.

Oroszország hallani sem akar arról, hogy NATO-tagország katonái megjelenjenek Ukrajnában, és Lavrov közölte, csak olyan biztonsági garanciákat hajlandó elfogadni, amelyeknél nekik is vétójoguk van.