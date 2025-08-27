Hadházy Ákos múlt héten bement Hatvanpusztára, most kitette az ott készült videót

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő múlt héten bement a hatvanpusztai birtokra, ahol néhány percet sétált, amíg a kertész ki nem küldte. Az egészet felvette telefonra, szerdán pedig közzétette a Facebook-oldalán.

Hadházy azt írta, a hátsó nagykapun ment be, ami nyitva volt, meg sem próbálták megállítani. Szerinte magánlaksértés nem jöhet szóba, hiszen a miniszterelnök szerint ez egy félkész mezőgazdasági üzem, noha a képviselő szerint egyértelműen nem az. Orbán Győzőt, a majorság tulajdonosát kereste, hogy megtudja, ha Hatvanpuszta műemlék, mikor nézheti meg a közönség. Orbán Győzővel most hétfőn jelent meg egy interjú a birtokról.

Összességében azt tapasztalta, amit a drónfelvételeken is látni: „műemlék nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont dögivel.”

Fotó: Hadházy Ákos

Nem „az Orbánék által lakott” tisztilak felé indult, hanem a nagy L alakú épületek irányába ment, és be tudott nézni néhány ablakon. Ekkor látta a tervrajzok alapján 193 négyzetméteres étkezőt is.

Fotó: Hadházy Ákos

Azt írta, a bejárat melletti „szérű” sem utal nagy gazdálkodásra: abban egy kis kerti traktort, egy mini ekét és fűnyíró adaptereket látott csak. Az archaizáló üvegház („orangerie”) közelről még bizarrabb volt számára, mint a levegőből, megnézte a két elegáns úszómedencét. Ebből az egyik mélyebb, masszírozó sugár is van benne. Azt is látta, hogy a hatalmas rózsakert mellett levendulaültetvény is van.

Fotó: Hadházy Ákos

Hadházy a távozás után szenvedett balesetet, amikor nekiment a területet őrző cég egyik embere. Abban az ügyben a rendőrség közúti veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást.

