Hatvanpuszta – a hazugságra épített palota

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

A hatvanpusztai ranch az Orbán család mesés meggazdagodásának és egyúttal az országot ótvarként beborító hazugságnak a szimbóluma. A beruházás mostanra olyan kavics a lakkcipőben, amivel hosszú évek hallgatása után a Karmelitában is kénytelenek foglalkozni. Olyannyira, hogy Orbán Viktor egy ideje azt teszi, amit talán a leginkább rühell: védekezik, magyarázkodik, esetlenül elviccel.

Olyanokkal jön, hogy nem is az övé, hanem a fateré, nem is palota, hanem félkész mezőgazdasági központ. Nyilván, nem is medencék épülnek a pázsitra, hanem feszített víztükrű vályúk és itatók. A zebra pedig a haveré, különben sem olyan zebra, ez inkább állatmentés, és nem is ott van, hanem kőhajításnyira. A másik irányba, mint a golfklub. De az sem az övé. Hanem az apjáé, de a Lőrinc üzemelteti, illetve most éppen a Tiborcz. Egyébként is, ez nem lopás, hanem értékmentés, sőt, műemlékvédelem.

Amikor 2021-ben Alekszej Navalnij és a csapata egy videóban bemutatta Vlagyimir Putyin abszurd fekete-tengeri palotáját, az orosz elnök így nyilatkozott: „Semmi, amire ott (a filmben) rámutattak, nem a tulajdonom, és nem volt sem az én tulajdonom, sem a rokonaim tulajdona. Soha.”