Hatvanpuszta – a hazugságra épített palota

A hatvanpusztai ranch az Orbán család mesés meggazdagodásának és egyúttal az országot ótvarként beborító hazugságnak a szimbóluma. A beruházás mostanra olyan kavics a lakkcipőben, amivel hosszú évek hallgatása után a Karmelitában is kénytelenek foglalkozni. Olyannyira, hogy Orbán Viktor egy ideje azt teszi, amit talán a leginkább rühell: védekezik, magyarázkodik, esetlenül elviccel.
Olyanokkal jön, hogy nem is az övé, hanem a fateré, nem is palota, hanem félkész mezőgazdasági központ. Nyilván, nem is medencék épülnek a pázsitra, hanem feszített víztükrű vályúk és itatók. A zebra pedig a haveré, különben sem olyan zebra, ez inkább állatmentés, és nem is ott van, hanem kőhajításnyira. A másik irányba, mint a golfklub. De az sem az övé. Hanem az apjáé, de a Lőrinc üzemelteti, illetve most éppen a Tiborcz. Egyébként is, ez nem lopás, hanem értékmentés, sőt, műemlékvédelem.
Amikor 2021-ben Alekszej Navalnij és a csapata egy videóban bemutatta Vlagyimir Putyin abszurd fekete-tengeri palotáját, az orosz elnök így nyilatkozott: „Semmi, amire ott (a filmben) rámutattak, nem a tulajdonom, és nem volt sem az én tulajdonom, sem a rokonaim tulajdona. Soha.”
Pedig gyakorlatilag a régi barát vette meg az apjának a majorságot.
Méghozzá a legstabilabb kanca az állatkertben.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Egy óra alatt több mint egymillióan nézték meg az oknyomozó cikket és videót.
A Népszabadság bedöntése után a miniszterelnök nem akarta hagyni, hogy Simicska Lajosé legyen a legolvasottabb ellenzéki napilap.
Különös nagytőkések léteznek a NER-ben: látszólag óriási vagyon és hatalom birtokában vannak, mégis egy csettintésre átadnak mindent Orbán Viktornak. Nemzeti nagytőke vagy fideszes oligarchák - szól a vita, pedig a valóságban egész másról van szó.
Néhány apró részletet azért kifelejtett.
A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása a valaha volt legnagyobb vasútfejlesztés Magyarországon, de a részleteiről a magyarok szinte semmit nem tudhatnak - azt sem, hogy ez miért lesz jó nekünk. Most belső dokumentumokból megtudtuk: az építkezéshez Orbánék bányájából szállítanak követ.